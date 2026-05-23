Мусаев заявил, что "Краснодар" уже выиграл Кубок России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил журналистам, что его команда уже должна была стать обладателем Кубка России по футболу в текущем сезоне, если бы не новый формат турнира.
Согласно текущему формату розыгрыша Кубка России, команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. В финале Кубка России встречаются победители путей. Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе "Лужники". В решающем матче встретятся "Краснодар" и московский "Спартак". Начало игры - 18:00 мск.
"Это футбол, здесь часто играют мелочи. Все может перевернуться из-за одной ошибки, так и произошло в сезоне. Не думаю, что по завтрашнему матчу мы должны оценивать весь сезон. Мы фактически должны быть победителями в Кубке, но сейчас новый формат. Надо сыграть - сыграем", - сказал Мусаев.
"Краснодар", лидировавший в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) большую часть сезона, финишировал вторым. В предпоследнем туре "быки" уступили московскому "Динамо" (1:2) и не смогли вернуться на первую позицию.
"Спартак" в хорошей форме, мы тоже. Это будет настоящий праздник. У нас есть мечта - завоевать Кубок, сделаем все возможное. Считаю, что шансы 50 на 50. Надеемся, что обе команды покажут красивый футбол и порадуют зрителей. Каждый футболист понимает, что может написать историю. Отдадим все силы, надеюсь, что завтра все будет хорошо. Не думаю, что обе команды закроются. Мы обычно ищем счастье в атаке. Думаю, будет определенное давление, цена ошибки достаточно высока, поэтому будет напряженно. Но не считаю, что будет закрытая игра. В весенней части чемпионата у нас не было права на ошибку. Играть под давлением мы привыкли, ребята хорошо справляются. Надо получить удовольствие. Многие годами не доходят до финала", - добавил тренер "Краснодара".
"Быки" ни разу не выигрывали Кубок России. Команда дважды уступала в финале турнира (2014, 2023).