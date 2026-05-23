Кавазашвили назвал Талалаева открытием российского футбольного сезона

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев стал открытием футбольного сезона в России, заявил РИА Новости экс-вратарь сборной СССР и чемпион страны с московскими командами "Торпедо" и "Спартак" Анзор Кавазашвили.
Калининградцы в 2025 году вернулись в Российскую премьер-лигу (РПЛ), а в чемпионате страны сезона-2025/26 заняли шестое место.
"Я считаю открытием сезона тренера "Балтики" Андрея Талалаева. В том числе и по той причине. что у команды были скромные ресурсы, Калининград - это же не столица, куда обычно приезжают футболисты, в клубе нет возможности много платить игрокам. Это, можно сказать, наша российская периферия, и в Калининграде никогда раньше не показывали очень стабильного и квалифицированного футбола", - сказал Кавазашвили.
"А с приходом Талалаева команда и выиграла в прошлом году турнир Первой лиги, и в этом году сразу вошла в элиту нашего футбола. А это говорит о многом, об успехах Талалаева в тренерской профессии, его грамотной тактике, поведении в жизни и умении правильно общаться и с футболистами, и с местным руководством", - добавил собеседник агентства.
