Владелец "Акрона" прокомментировал уход Дзюбы - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
22:05 23.05.2026 (обновлено: 23:00 23.05.2026)
Владелец "Акрона" прокомментировал уход Дзюбы

Владелец "Акрона" заявил, что Дзюба вошел в историю клуба

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владелец "Акрона" Павел Морозов отметил большой вклад нападающего Артема Дзюбы в развитие футбольного клуба.
  • Он подчеркнул, что команде нужны новые герои, чтобы расти и развиваться дальше.
  • Артем Дзюба покидает "Акрон", его контракт с клубом не будет продлен.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владелец тольяттинского "Акрона" Павел Морозов отметил большой вклад нападающего Артема Дзюбы в развитие футбольного клуба, но подчеркнул, что после сохранения места в Российской премьер-лиге (РПЛ) команда нуждается в новых героях.
В субботу в Самаре "Акрон" со счетом 0:1 проиграл волгоградскому "Ротору" в ответном переходном матче за право остаться в РПЛ, но сохранил право играть в высшем дивизионе благодаря победе в первой встрече со счетом 2:0. После игры агент Дзюбы сообщил РИА Новости, что футболист покидает "Акрон".
"Мы завершаем сотрудничество с Артемом Дзюбой: контракт продлен не будет. Артем вошел в историю клуба, стал лучшим бомбардиром "Акрона", побил всевозможные рекорды в российском футболе. Дзюба помог нашему клубу на определенном этапе развития. Мы благодарны ему за его отношение и вклад в результаты. "Акрону" нужны новые герои, мы хотим дальше расти и развиваться, делать ставку на новые имена, в том числе на собственных воспитанников, которым мы много доверяли в прошедшем сезоне", - приводятся слова Морозова в Telegram-канале "Акрона".
Дзюбе 37 лет. Он перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. Его контракт с "Акроном" рассчитан до лета 2026 года. В разные годы он выступал за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий клуб "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
