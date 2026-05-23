Владелец "Акрона" прокомментировал уход Дзюбы

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владелец тольяттинского "Акрона" Павел Морозов отметил большой вклад нападающего Артема Дзюбы в развитие футбольного клуба, но подчеркнул, что после сохранения места в Российской премьер-лиге (РПЛ) команда нуждается в новых героях.
"Мы завершаем сотрудничество с Артемом Дзюбой: контракт продлен не будет. Артем вошел в историю клуба, стал лучшим бомбардиром "Акрона", побил всевозможные рекорды в российском футболе. Дзюба помог нашему клубу на определенном этапе развития. Мы благодарны ему за его отношение и вклад в результаты. "Акрону" нужны новые герои, мы хотим дальше расти и развиваться, делать ставку на новые имена, в том числе на собственных воспитанников, которым мы много доверяли в прошедшем сезоне", - приводятся слова Морозова в Telegram-канале "Акрона".
Дзюбе 37 лет. Он перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. Его контракт с "Акроном" рассчитан до лета 2026 года. В разные годы он выступал за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий клуб "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.