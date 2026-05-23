У Дзюбы не было никаких конфликтов в раздевалке "Акрона", заявил его агент

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Агент нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман сообщил РИА Новости, что в тольяттинском "Акроне" у его клиента не было конфликтов с игроками и тренерским штабом.

"Никаких конфликтов и скандалов в раздевалке не было. Большое спасибо руководству "Акрона", все было замечательно. Ситуация получилась win-win для обеих сторон. Идем дальше с хорошими воспоминаниями", - сказал Гольдман.