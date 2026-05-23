У Дзюбы не было никаких конфликтов в раздевалке "Акрона", заявил его агент - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
21:58 23.05.2026
У Дзюбы не было никаких конфликтов в раздевалке "Акрона", заявил его агент

  • Агент нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман сообщил, что у футболиста не было конфликтов в тольяттинском «Акроне».
  • Дзюба покидает «Акрон», несмотря на то, что клуб сохранил право играть в высшем дивизионе.
  • Дзюбе 37 лет, он перешел в «Акрон» осенью 2024 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Агент нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман сообщил РИА Новости, что в тольяттинском "Акроне" у его клиента не было конфликтов с игроками и тренерским штабом.
В субботу в Самаре "Акрон" со счетом 0:1 проиграл волгоградскому "Ротору" в ответном переходном матче за право остаться в Российской премьер-лиге, но сохранил право играть в высшем дивизионе благодаря победе в первой встрече со счетом 2:0. После игры Гольдман сообщил РИА Новости, что Дзюба покидает "Акрон".
"Никаких конфликтов и скандалов в раздевалке не было. Большое спасибо руководству "Акрона", все было замечательно. Ситуация получилась win-win для обеих сторон. Идем дальше с хорошими воспоминаниями", - сказал Гольдман.
Дзюбе 37 лет. Он перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. Его контракт с "Акроном" рассчитан до лета 2026 года. В разные годы он выступал за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий клуб "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
