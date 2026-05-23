Дзюба не получил от "Акрона" конкретного предложения о продлении контракта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающему Артему Дзюбе не поступило конкретного предложения о продлении контракта от тольяттинского футбольного клуба "Акрон".
- Дзюба покинет тольяттинский "Акрон" по окончании контракта в июне.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающему Артему Дзюбе не поступило конкретного предложения о продлении контракта от тольяттинского футбольного клуба "Акрон", сообщил РИА Новости агент футболиста Леонид Гольдман.
Ранее Гольдман сообщил, что 37-летний Дзюба покинет тольяттинский "Акрон" по окончании контракта в июне. В субботу в Самаре "Акрон" со счетом 0:1 проиграл волгоградскому "Ротору" в ответном переходном матче за право остаться в Российской премьер-лиге, но сохранил право играть в высшем дивизионе благодаря победе в первой встрече со счетом 2:0.
"Конкретного предложения от клуба не было, я бы сказал, это было обоюдным решением, чтобы мы пошли разными дорогами. Не было такого, что нам сделали предложение, а мы сказали, что не хотим оставаться. Артем максимум за эти два сезона "Акрону" отдал. "Акрон", как мне показалось, хочет перемен", - сказал Гольдман.
Дзюба перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. В разные годы он выступал за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий клуб "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.