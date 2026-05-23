Дзюба продолжит карьеру при наличии хорошего предложения, заявил его агент

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист Артем Дзюба продолжит спортивную карьеру при наличии хорошего предложения от клубов, заявил РИА Новости агент форварда Леонид Гольдман.
"Мысли о завершении карьеры в таком возрасте, наверное, есть всегда. Но при наличии хорошего предложения, не только финансового, но и устраивающего в плане задач, клуба и всего остального, Артем как минимум год еще поиграет, а там время покажет", - сказал Гольдман.
Нападающий перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года. В текущем сезоне он провел 28 матчей и забил восемь мячей. В разные годы Дзюба выступал за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий клуб "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
