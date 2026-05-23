Дзюба покинет "Акрон" по окончании сезона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Артем Дзюба покинет тольяттинский футбольный клуб «Акрон» по окончании сезона.
- Дзюба перешел в «Акрон» осенью 2024 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
- Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и в разные годы выступал за несколько клубов, включая московский «Спартак», «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал», московский «Локомотив» и турецкий клуб «Адана Демирспор».
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий Артем Дзюба покинет тольяттинский футбольный клуб "Акрон" по окончании сезона, сообщил РИА Новости агент футболиста Леонид Гольдман.
"Артем покидает "Акрон". Хотелось завершить этот путь на более радостной ноте для всех, но задача решена, это главное", - сказал агент.
В субботу в Самаре "Акрон" со счетом 0:1 проиграл волгоградскому "Ротору" в ответном переходном матче за право остаться в Российской премьер-лиге, но сохранил право играть в высшем дивизионе благодаря победе в первой встрече со счетом 2:0.
Дзюбе 37 лет. Он перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. Его контракт с "Акроном" рассчитан до лета 2026 года. В разные годы он выступал за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий клуб "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.