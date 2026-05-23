"Барселона" выиграла женскую Лигу чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Барселона» обыграла «Лион» и выиграла женскую футбольную Лигу чемпионов.
- Финальная встреча завершилась со счетом 4:0, по два мяча забили Эва Пайор и Сальма Паральюэло.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Испанская "Барселона" обыграла французский "Лион" и выиграла женскую футбольную Лигу чемпионов.
Финальная встреча в Осло завершилась со счетом 4:0. По два мяча забили Эва Пайор (55-я, 69-я минуты) и Сальма Паральюэло (90, 90+3).
"Барселона" сыграла в шестом подряд финале Лиги чемпионов и четвертый раз завоевала трофей. Каталонский клуб, побеждавший в турнире в 2021, 2023, 2024 и 2026 годах, делит второе место по числу титулов с немецким "Франкфуртом" (по четыре). Рекордсменом остается французский "Лион", на счету которого восемь побед в главном еврокубке.
"Халл Сити" обыграл "Мидлсбро" и вышел в АПЛ
Вчера, 19:41