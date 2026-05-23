"Барселона" выиграла женскую Лигу чемпионов - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
21:01 23.05.2026
"Барселона" выиграла женскую Лигу чемпионов

"Барселона" в четвертый раз за шесть сезонов выиграла женскую Лигу чемпионов

  • «Барселона» обыграла «Лион» и выиграла женскую футбольную Лигу чемпионов.
  • Финальная встреча завершилась со счетом 4:0, по два мяча забили Эва Пайор и Сальма Паральюэло.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Испанская "Барселона" обыграла французский "Лион" и выиграла женскую футбольную Лигу чемпионов.
Финальная встреча в Осло завершилась со счетом 4:0. По два мяча забили Эва Пайор (55-я, 69-я минуты) и Сальма Паральюэло (90, 90+3).
"Барселона" сыграла в шестом подряд финале Лиги чемпионов и четвертый раз завоевала трофей. Каталонский клуб, побеждавший в турнире в 2021, 2023, 2024 и 2026 годах, делит второе место по числу титулов с немецким "Франкфуртом" (по четыре). Рекордсменом остается французский "Лион", на счету которого восемь побед в главном еврокубке.
