Роналду четвертый год подряд стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии по футболу и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду заработал больше всех в мире среди спортсменов за последние 12 месяцев по версии журнала Forbes.
Роналду получил 235 миллионов долларов по контракту с "Аль-Насром" и еще 65 миллионов долларов по различным рекламным соглашениям. Всего спортсмен заработал 300 миллионов долларов и сравнялся с рекордным показателем американского боксера Флойда Мэйуэзера - младшего за 2015 год (Forbes публикует рейтинги спортсменов с 1990 года).
Второе место в списке занял мексиканский боксер Сауль Альварес (170 миллионов долларов: 160+10). Третьим стал аргентинский нападающий футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси (140 млн: 70+70).
Далее в первой десятке располагаются:
4. Леброн Джеймс (США, баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс") - 137,8 (52,8+85) млн долларов;
5. Сёхэй Отани (Япония, бейсболист "Лос-Анджелес Доджерс") - 127,6 (2,6+125) млн;
6. Стефен Карри (США, баскетболист "Голден Стэйт Уорриорз") - 124,7 (59,7+65) млн;
7. Джон Рам (Испания, гольф) - 107 (97+10) млн;
8. Карим Бензема (Франция, футболист "Аль-Иттихада") - 104 (100+4) млн;
9. Кевин Дюрант (США, баскетболист "Хьюстон Рокетс") - 103,8 (54,8+49) млн;
10. Льюис Хэмилтон (Великобритания, пилот команды "Формулы-1" "Феррари") - 100 (70+30) млн.
Совокупный доход первой десятки составил 1,4 миллиарда долларов. Роналду возглавил рейтинг четвертый год подряд.