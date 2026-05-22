Рейтинг@Mail.ru
Роналду четвертый год подряд стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:23 22.05.2026
Роналду четвертый год подряд стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Forbes: Роналду 4-й год подряд стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира четвертый год подряд.
  • Роналду заработал 300 миллионов долларов, из них 235 миллионов по контракту с «Аль-Насром» и 65 миллионов по рекламным соглашениям.
  • Второе место занял мексиканский боксер Сауль Альварес с доходом 170 миллионов долларов, а третьим стал Лионель Месси с доходом 140 миллионов долларов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии по футболу и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду заработал больше всех в мире среди спортсменов за последние 12 месяцев по версии журнала Forbes.
Роналду получил 235 миллионов долларов по контракту с "Аль-Насром" и еще 65 миллионов долларов по различным рекламным соглашениям. Всего спортсмен заработал 300 миллионов долларов и сравнялся с рекордным показателем американского боксера Флойда Мэйуэзера - младшего за 2015 год (Forbes публикует рейтинги спортсменов с 1990 года).
Давид Алаба - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Реал" объявил об уходе Алабы
Вчера, 18:55
Второе место в списке занял мексиканский боксер Сауль Альварес (170 миллионов долларов: 160+10). Третьим стал аргентинский нападающий футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси (140 млн: 70+70).
Далее в первой десятке располагаются:
4. Леброн Джеймс (США, баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс") - 137,8 (52,8+85) млн долларов;
5. Сёхэй Отани (Япония, бейсболист "Лос-Анджелес Доджерс") - 127,6 (2,6+125) млн;
6. Стефен Карри (США, баскетболист "Голден Стэйт Уорриорз") - 124,7 (59,7+65) млн;
7. Джон Рам (Испания, гольф) - 107 (97+10) млн;
8. Карим Бензема (Франция, футболист "Аль-Иттихада") - 104 (100+4) млн;
9. Кевин Дюрант (США, баскетболист "Хьюстон Рокетс") - 103,8 (54,8+49) млн;
10. Льюис Хэмилтон (Великобритания, пилот команды "Формулы-1" "Феррари") - 100 (70+30) млн.
Совокупный доход первой десятки составил 1,4 миллиарда долларов. Роналду возглавил рейтинг четвертый год подряд.
Федерико Димарко - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Димарко признали лучшим футболистом сезона в Серии А
Вчера, 18:18
 
ФутболСпортСШАПортугалияЯпонияКриштиану РоналдуЛионель МессиАль-НасрИнтерForbesЛос-Анджелес ЛейкерсЛеброн Джеймс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    T. Gentzsch
    Р. Сафиуллин
    374
    666
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Словения
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Валенсия
    Реал Мадрид
    90
    105
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Ницца
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала