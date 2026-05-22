Пономарев усомнился в перспективах Джикии в РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что 32-летний футболист турецкого "Антальяспора" Георгий Джикия может быть полезен только клубам из нижней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), но командам топ-уровня он не подходит.