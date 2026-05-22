Пономарев усомнился в перспективах Джикии в РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
16:47 22.05.2026 (обновлено: 17:49 22.05.2026)
Пономарев усомнился в перспективах Джикии в РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что 32-летний футболист турецкого "Антальяспора" Георгий Джикия может быть полезен только клубам из нижней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), но командам топ-уровня он не подходит.
Джикия перешел в "Антальяспор" в июле 2025 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года. По итогам сезона команда заняла 16-е место в Суперлиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата Турции. Ранее агент футболиста Владимир Кузьмичев заявил, что обсудит будущее своего клиента в клубе после вылета, и отметил, что защитник может перейти в клуб РПЛ.
"Может сыграть где-то, где команды из нижней половины таблицы - ниже десятого места. Для основной команды хорошего топ-уровня он не подойдет", - сказал Пономарев.
Отвечая на вопрос, может ли защитник вернуться в московский "Спартак", Пономарев ответил: "Ни в коем случае".
Джикия выступал за "красно-белых" с 2017 по 2024 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также в РПЛ футболист играл за пермский "Амкар" и подмосковные "Химки".
ФутболСпортСССРРоссияГеоргий ДжикияВладимир ПономаревТурцияВладимир КузьмичёвАнтальяспорПФК ЦСКАСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
