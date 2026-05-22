Стали известны имена арбитров на ответные стыковые матчи за выход в РПЛ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Судейская бригада Никиты Новикова обслужит ответный переходный матч за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) между махачкалинским "Динамо" и екатеринбургским "Уралом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).