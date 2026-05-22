Стали известны имена арбитров на ответные стыковые матчи за выход в РПЛ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Судейская бригада Никиты Новикова обслужит ответный переходный матч за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) между махачкалинским "Динамо" и екатеринбургским "Уралом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать ему будут Алексей Лунев и Кирилл Большаков. Резервным арбитром выступит Данил Каширин. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Карасев и Ян Бобровский.
Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо".
Матч между тольяттинским "Акроном" и волгоградским "Ротором" рассудит Андрей Прокопов, которому будут помогать Дмитрий Сафьян и Алексей Ермилов. Резервным арбитром назначен Михаил Плиско, арбитрами VAR - Василий Казарцев и Сергей Чебан. В первом матче "Акрон" победил со счетом 2:0.
Ответные матчи пройдут 23 мая на полях команд РПЛ.
