Стали известны имена арбитров на ответные стыковые матчи за выход в РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
15:15 22.05.2026 (обновлено: 15:34 22.05.2026)
Стали известны имена арбитров на ответные стыковые матчи за выход в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судейская бригада Никиты Новикова обслужит ответный переходный матч между махачкалинским «Динамо» и екатеринбургским «Уралом».
  • Первая встреча команд «Динамо» и «Урал» завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо».
  • Ответный матч между тольяттинским «Акроном» и волгоградским «Ротором» рассудит Андрей Прокопов, в первом матче «Акрон» победил со счетом 2:0.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Судейская бригада Никиты Новикова обслужит ответный переходный матч за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) между махачкалинским "Динамо" и екатеринбургским "Уралом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать ему будут Алексей Лунев и Кирилл Большаков. Резервным арбитром выступит Данил Каширин. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Карасев и Ян Бобровский.
Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо".
Матч между тольяттинским "Акроном" и волгоградским "Ротором" рассудит Андрей Прокопов, которому будут помогать Дмитрий Сафьян и Алексей Ермилов. Резервным арбитром назначен Михаил Плиско, арбитрами VAR - Василий Казарцев и Сергей Чебан. В первом матче "Акрон" победил со счетом 2:0.
Ответные матчи пройдут 23 мая на полях команд РПЛ.
ФутболСпортКирилл Большаков (футболист)Динамо МоскваУралАкрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
