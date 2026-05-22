"Локомотив" снова останется без тренера. Чемпион сделал мощное заявление

Ярославский "Локомотив" второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина и проводил Боба Хартли на пенсию. Очередной сезон КХЛ завершен. РИА Новости Спорт вспоминает, каким был этот год в хоккее.

"Локомотив" снова чемпион

Когда Игорь Никитин вместе со своим тренерским штабом неожиданно расторг контракт с ярославским "Локомотивом", едва приведя "железнодорожников" к их первому в клубной истории Кубку Гагарина, и принял шикарное предложение от московского ЦСКА, перспективы ярославцев закрепиться в элите Континентальной хоккейной лиги подверглись сомнениям. По сути клуб лишился того специалиста, который за несколько лет построил мощную систему, способную привести к достижению высоких результатов. Однако эти опасения оказались ложными. По крайней мере, на один сезон.

"Локомотив", сохранив практически весь чемпионский состав и сенсационно уговорив Боба Хартли вернуться в КХЛ, провел мощный сезон и остался на вершине. Ярославцы по итогам регулярного чемпионата стали лучшей командой Западной конференции и вошли в тройку лидеров в сводной турнирной таблице "регулярки", а в плей-офф преодолели чемпионский путь и защитили звание действующих обладателей Кубка Гагарина. В погоне за трофеем подопечные Хартли поочередно обыграли московский "Спартак" (4-1), уфимский "Салават Юлаев" (4-0), омский "Авангард" (4-3) и казанский "Ак Барс" (4-2). Конечно, этого успеха могло и не случиться, не упусти "Авангард" свою путевку в финал как за последние 30 секунд до конца основного времени шестого матча серии, так и преимущество в счете 3:1 в седьмой игре противостояния, но на то чемпионский характер и опыт и называются таковыми, что для достижения цели они делают разницу.

"Локомотив" по итогам сезона-2025/26 стал шестым клубом КХЛ, кому удалось выиграть Кубок Гагарина более одного раза, и четвертым — завоевавшим трофей дважды подряд. Наставник ярославцев Боб Хартли же стал шестым тренером в истории лиги, кто поднял над собой главный трофей КХЛ более одного раза за карьеру: в список элитных тренеров-чемпионов также входят Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок (оба выиграли по три Кубка Гагарина), Вячеслав Быков, Игорь Никитин и Сергей Федоров (все — по два трофея). По итогам серии с "Ак Барсом" Хартли со словами "Я устал, я уже старый" публично объявил о завершении тренерской карьеры. Полная итоговая статистика Боба в КХЛ — 238 победы в 383 матчах в качестве главного тренера.

Что касается "Ак Барса", то казанцы пусть и повторили рекорд столичного ЦСКА по числу участий в финалах Кубка Гагарина (6), но не смогли выйти в единоличные лидеры лиги по числу выигранных трофеев. "Барсы" остались на одной строчке вместе с армейцами и магнитогорским "Металлургом" по количеству выигранных Кубков Гагарина (3). Если же говорить о противостоянии клубов Западной и Восточной конференций, то Запад увеличил свое преимущество: девять побед против семи у Востока (в сезоне-2008/09, когда чемпионом стал "Ак Барс", разделения на конференции не было).

Лучшие игроки сезона

Самый ценный игрок плей-офф — Даниил Исаев ("Локомотив"), 16 побед в 22 матчах, 93,2% отраженных бросков, 1,71 коэффициент надежности, пять игр "на ноль";

Лучший бомбардир плей-офф и лучший бомбардир-защитник в плей-офф — Митчелл Миллер ("Ак Барс"), 23 очка (7+16) в 20 матчах;

Лучший снайпер плей-офф — Константин Окулов ("Авангард"), 10 голов в 17 матчах;

Лучший ассистент плей-офф — Миллер, 16 передач в 20 матчах;

Самый полезный игрок плей-офф — Никита Лямкин ("Ак Барс"), +13;

Лучший бомбардир регулярного чемпионата — Сэм Энэс ("Динамо" Минск), 89 очков (32 гола и 57 передач);

Лучший снайпер регулярного чемпионата — Роман Канцеров ("Металлург"), 36 голов;

Лучший бомбардир-защитник регулярного чемпионата — Дамир Шарипзянов ("Авангард"), 67 очков;

Самый полезный игрок регулярного чемпионата — Мартин Гернат ("Локомотив"), +34.

Номинанты на индивидуальные награды по итогам сезона

"Золотая клюшка" (самый ценный игрок регулярного чемпионата) — Владимир Ткачев ("Металлург"), Дамир Шарипзянов ("Авангард"), Сэм Энас ("Динамо" Минск);

Лучший вратарь — Семен Вязовой ("Салават Юлаев"), Даниил Исаев ("Локомотив"), Никита Серебряков ("Авангард");

Приз имени Алексея Черепанова (лучшему новичку сезона) — Александр Жаровский ("Салават Юлаев"), Матвей Поляков (СКА), Михаил Федоров ("Металлург");

Лучший тренер — Анвар Гатиятулин ("Ак Барс"), Виктор Козлов ("Салават Юлаев"), Андрей Разин ("Металлург").

Главные рекорды сезона

Исторический юбилей Вадима Шипачева — форвард минского "Динамо" по ходу сезона стал первым игроком в истории КХЛ, кому удалось достичь и преодолеть отметку в 1000 очков за карьеру в лиге;

Лучший бомбардир "регулярки" Сэм Энас, набрав 89 очков, повторил рекорд результативности в рамках одного чемпионата КХЛ. В сезоне-2023/24 те же рекордные 89 баллов набрал Никита Гусев;

Самая результативная команда регулярного сезона — "Металлург". Магнитогорцы забросили 252 шайбы в 68 матчах чемпионата и установили новый рекорд КХЛ;

Самый результативный защитник регулярного сезона — Дамир Шарипзянов. Капитан "Авангарда" набрал 67 очков в 66 матчах чемпионата и установил новый рекорд лиги по числу результативных действий в рамках одной "регулярки";

Самый результативный защитник плей-офф — Митчелл Миллер. Американец из "Ак Барса" набрал 23 очка в 20 матчах и установил новый рекорд КХЛ по числу результативных действий в рамках одного розыгрыша Кубка Гагарина, превзойдя достижение Криса Ли (21 балл в 18 матчах плей-офф сезона-2016/17);

Рекорд посещаемости в регулярном сезоне — суммарно 5874018 зрителей, в среднем 7853 зрителя;

Рекорд посещаемости по итогам всего сезона — суммарно 6569164 зрителей.

Неудача "Металлурга", горе "Авангарда", провал "Трактора"

"Металлург" ураганом прошелся по всем соперникам в лиге в ходе регулярного чемпионата и с большим преимуществом стал победителем "регулярки". В последних матчах чемпионата штаб Андрея Разина даже воспользовался возможностью провести серьезную ротацию, дав лидерам время для отдыха перед плей-офф и игрокам из ВХЛ шанс набраться опыта в КХЛ. Однако в плей-офф "сталевары" оступились на стадии полуфинала Кубка Гагарина и не смогли ничего противопоставить "Ак Барсу" (1-4).

Не сумев оправдать статус одних из фаворитов на победу в Кубке Гагарина-2026, "Металлург" подтвердил неприятную для лидеров КХЛ аксиому о том, что обладатель Кубка континента не доходит до чемпионства по итогам сезона. Лишь дважды за всю историю лиги из 16 разыгранных Кубков континента победитель регулярного чемпионата смог стать чемпионом всего сезона, оба раза этого успеха удалось добиться командам Игоря Никитина (ЦСКА в сезоне-2018/19 и "Локомотив" в сезоне-2025/26).

На стадии полуфинала оступился и "Авангард", который был в одном шаге от выхода в финал. Омичи третий раз подряд проиграли "Локомотиву" в семиматчевой серии плей-офф, хотя на этот раз по ходу противостояния имели преимущество в счете. "Ястребы" потерпели болезненное поражение, но в то же время вместе с Ги Буше во главе тренерского штаба команды сделали шаг вперед по сравнению с предыдущим сезоном. У канадского тренера имеется еще один год контракта с "Авангардом", и в следующем сезоне от Буше будут ждать нового результата.

Того же ждали в этом сезоне от "Трактора". Год назад челябинцы под руководством Бенуа Гру дошли до финала Кубка Гагарина и уступили только "Локомотиву" (1-4). Несмотря на то, что тот результат был закономерен, "черно-белые" дали повод рассчитывать на свой прогресс и на успешное выступление в сезоне-2025/26. Однако ожидания не совпали с реальностью: с самого старта чемпионата "Трактор" мотало из стороны в сторону, согласованность в действиях и в коллективе отсутствовала, а Бенуа Гру вскоре струсил сразиться с трудными условиями и оперативно сбежал из челябинского клуба.

Под руководством Евгения Корешкова, который ранее был помощником Романа Ротенберга в петербургском СКА, "черно-белые" не без проблем завершили "регулярку", финишировав шестыми на Востоке, и выбыли в первом раунде плей-офф, проиграв "Ак Барсу" (1-4). В новом сезоне челябинцы снова доверятся тренеру из Северной Америки: командой будет руководить имеющий опыт работы в НХЛ Скотт Гордон. Вместе с ним "Трактор" перейдет в этап большой перестройки.

Развитие Никитина, неудача Ларионова

Оба армейских клуба, которых принято относить к флагманам отечественного хоккея, минувший сезон провели в режиме перезагрузки. И ЦСКА, и СКА отдали этот год на адаптацию к новым тренерам.

Игорь Никитин, уйдя из "Локомотива" ради мощного и большого контракта со столичными армейцами, наслушался немало едких комментариев в свой адрес в течение первых месяцев сезона. Обновленный ЦСКА не имел стабильности, проседал во многих ключевых игровых компонентах, а в некоторое время над командой маячил риск не попасть в плей-офф. Однако Никитин и его дружина остались верны своим методам работы и процессу, результат которого дал о себе знать в решающей части сезона. "Красно-синие" заметно преобразились зимой и стали одной из сильнейших команд лиги, против которой мало кто желал сойтись в плей-офф. Остановить армейцев в Кубке Гагарина смог "Авангард", чей наставник Ги Буше очень уважает и ценит тренерский талант Никитина.

До вылета во втором раунде ЦСКА на старте плей-офф уверенно разобрался с петербургскими товарищами. СКА при Игоре Ларионове в этом сезоне также не знал ни стабильности, ни полного взаимопонимания в коммуникации. В первой половине чемпионата сложилось стойкое убеждение того, что Ларионов и игроки элементарно не понимают друг друга, из-за чего СКА не выглядел серьезным соперником. С некоторыми изменениями в тренерском штабе петербуржцы добились развития и провели хороший отрезок на финише "регулярки". Впрочем, в плей-офф армейцы с Невы не нашли ни одного аргумента против сильных сторон ЦСКА и второй сезон подряд завершили кубковую весну на стартовом этапе (1-4). В новом сезоне Ларионов продолжит работу главным тренером СКА, но его штаб претерпит изменения. Одно из них уже случилось — Леонид Тамбиев вернулся к самостоятельной тренерской деятельности и получил место рулевого в московском "Динамо".

Новые лица

Прошедший сезон КХЛ ознаменовался большим кадровым потоком среди тренеров. На уровне КХЛ в качестве наставников команд ярко дебютировали Алексей Исаков и Ярослав Люзенков. Под руководством первого нижегородское "Торпедо", несмотря на неудачную в плане результатов контрольных матчей предсезонку, показало хорошие результаты: с шестого места в таблице Запада пробилось в плей-офф и дошло до второго раунда, поочередно обыграв "Северсталь" (4-1) и уступив "Металлургу" (1-4). С Люзенковым же "Сибирь" выбралась из затяжного кризиса, апогеем которого стала антирекордная для клуба серия из 13 поражений в чемпионате, и смогла подняться со дна и войти в число лучших восьми клубов Востока. В плей-офф новосибирская команда выбыла на стадии первого раунда, уступив "Металлургу" (1-4).

Намного менее приятным дебютом в качестве главного тренера клуба КХЛ оказался для Вячеслава Козлова. У Вячеслава Анатольевича не задалось еще летом, когда он возглавил "Сочи", но был неожиданно уволен с этой должности, не дождавшись старта предсезонки. В начале сезона Козлов по старой памяти помогал Алексею Кудашову в московском "Динамо", но в ноябре руководство "бело-голубых" придумало повод отправить Алексея Николаевича в отставку и назначила на его место именно Козлова. При нем динамовцы выдали несколько победных серий, но своей игрой практически не впечатляли. Отсутствие вариативности и гибкости, а также чрезмерная зависимость от действий спецбригады большинства и лично Никиты Гусева не давали москвичам рассчитывать на успех в плей-офф. В итоге "Динамо" стало единственным клубом лиги, которое в этом розыгрыше Кубка Гагарина проиграло со счетом 0-4 в первом раунде. Результатом этого провала стала отставка Козлова и переход на очередную перестройку.

В каком-то смысле к дебютантам КХЛ можно отнести и Игоря Гришина, хотя у него уже имелся опыт работы в главной лиге Европы. Однако несколько месяцев на посту рулевого в московском "Спартаке" в сезоне-2022/23 не идут в сравнение с его полноценной работой в нижнекамском "Нефтехимике". Под его руководством "волки" стали одной из самых симпатичных команд лиги и выступили конкурентоспособным коллективом. "Нефтехимик" уверенно прошел регулярный сезон, но в плей-офф попал на "Авангард". Нижнекамцы смогли дать бой омичам и не дали тем легкой прогулки, но все же проиграли в пяти матчах серии.

Отряд едва не потерял бойца

Результаты "Лады" и "Сочи" сложно назвать провальными, так как не было ни единого повода рассчитывать на какие-либо достижения у этих команд. Оба коллектива ожидаемо оказались на дне турнирной таблицы по итогам регулярного сезона и не попали в плей-офф — там их не ожидали увидеть.

Тольяттинцы уже на старте сезона провели не один переворот в клубной структуре и формально досрочно выбросили белый флаг, а сочинцы уже традиционно купались в поражениях и радовались редким победам. Однако оба клуба вдруг оказались на грани выхода из состава КХЛ. Прошлым летом лига уже потеряла подмосковный "Витязь", лишившийся главного спонсора. Большие финансовые трудности нагрянули и в "Ладу" с "Сочи". У тольяттинцев вкупе с долгами резко не оказалось финансирования для участия в следующем сезоне КХЛ, сочинцы также погрязли в долгах и столкнулись с нерешаемой проблемой риска срыва матчей в Сочи из-за угрозы атак беспилотников. Все слухи вели к тому, что КХЛ лишится еще двух клубов, однако президент лиги Алексей Морозов заверил: финансовые трудности будут решены, и в следующем сезоне сыграют все 22 клуба.

Возвращение в Китай

По ходу сезона КХЛ впервые с момента коронавирусной пандемии преодолела границы с Китаем. Спустя шесть лет тишины китайский клуб лиги все-таки смог провести матчи на своей истинной территории. "Шанхайские драконы" (ранее "Куньлунь Ред Стар") в феврале сыграл два матча в Шанхае в рамках проекта KHL World Games. Вынесенные встречи с "Сибирью" и "Барысом" предстали для "драконов" некоторым прощупованием почвы для полноценного возвращения в Китай.