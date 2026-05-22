В "Динамо" объяснили, зачем второй раз пригласили Шварца возглавить клуб - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
15:45 22.05.2026 (обновлено: 15:51 22.05.2026)
В "Динамо" объяснили, зачем второй раз пригласили Шварца возглавить клуб

Ивлев: назначение Шварца не является воспоминанием о славном прошлом "Динамо"

  • Сандро Шварц вернулся на пост главного тренера московского «Динамо» и подписал контракт до лета 2029 года.
  • Александр Ивлев заявил, что назначение Шварца — это не воспоминание о прошлом, а стремление выстроить команду, способную показывать стабильные результаты.
  • Ролан Гусев покинул пост главного тренера «Динамо» в связи с истечением срока контракта, и Ивлев выразил ему благодарность за работу.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Возвращение немца Сандро Шварца на пост главного тренера московского "Динамо" является не воспоминанием о прошлом, а стремлением выстроить команду, способную показывать стабильный результат, заявил председатель совета директоров футбольного клуба Александр Ивлев.
В пятницу "Динамо" объявило о возвращении Шварца, который подписал контракт до лета 2029 года.
"При упоминании Сандро Шварца у всех динамовцев сразу всплывает в памяти яркая, самобытная, эмоциональная и дружная команда, которая впервые за долгое время завоевала медали и не добилась максимального успеха лишь из-за нефутбольных обстоятельств. За прошедшие годы Сандро и "Динамо" никогда не теряли связь, поддерживали и переживали друг за друга. Однако нашим болельщикам важно понимать: назначение Сандро - это не воспоминание о славном прошлом, не попытка, как кто-то пишет, "вернуть наш 2021-й", а стремление уже сейчас и в ближайшем будущем выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой и интенсивной игрой, быть сплоченным и целеустремленным коллективом", - приводит слова Ивлева Telegram-канал "Динамо".
Также Ивлев высказался о работе Ролана Гусева, возглавлявшего команду после ухода Валерия Карпина в ноябре 2025 года. В пятницу "Динамо" объявило, что специалист покинул пост главного тренера "бело-голубых" в связи с истечением срока контракта.
"Отдельно хотелось бы сказать от имени клуба слова благодарности в адрес Ролана Гусева. В сложный для "Динамо" момент Ролан Александрович проявил себя действительно как лидер, способный вести команду за собой и сумевший в сжатые сроки улучшить и игру, и общую атмосферу. Уверен, что Ролана Александровича ждет хорошее тренерское будущее. В его лице в РПЛ появился еще по-тренерски молодой, но уже отлично зарекомендовавший себя перспективный специалист", - добавил функционер.
Шварцу 47 лет, ранее он уже занимал пост главного тренера московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Специалист также работал в американском "Нью-Йорк Ред Буллз", немецких "Герте" и "Майнце".
