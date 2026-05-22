Легенда "Челси" завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
11:27 22.05.2026 (обновлено: 11:42 22.05.2026)
Легенда "Челси" завершил карьеру

Победитель Лиги чемпионов в составе "Челси" Аспиликуэта завершил карьеру

Сесар Аспиликуэта. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сесар Аспиликуэта объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.
  • Он выиграл множество трофеев, включая Лигу чемпионов, в составе "Челси".
  • В составе сборной Испании Аспиликуэта провел 44 матча и стал призером нескольких турниров.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Бывший защитник сборной Испании по футболу Сесар Аспиликуэта объявил о завершении карьеры.
«

"Хочу вам сообщить, что этот сезон - последний в моей карьере. После стольких лет, которые я жил своей мечтой, пришло время начать новую главу своей жизни", - написал Аспиликуэта на своей странице в Instagram*.

Аспиликуэте 36 лет, он представлял испанские "Осасуну", "Атлетико" и "Севилью", в которой завершил карьеру, французский "Марсель" и английский "Челси", в составе которого по разу выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, дважды - Лигу Европы и чемпионат Англии.
В составе сборной Испании Аспиликуэта провел 44 матча и забил один гол, став с командой бронзовым призером Евро-2020, серебряным призером Кубка конфедераций (2013) и Лиги наций (2021).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
