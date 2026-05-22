Пилот "Формулы-1" Албон сбил сурка на трассе и врезался в стену

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тайский пилот "Уильямса" Александер Албон сбил сурка и попал в аварию по ходу первой свободной практики пятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва.
Во время заезда Албон переехал выбежавшего на трассу сурка, после чего врезался в стену на выходе из 7-го поворота.
Из-за аварии на трассе появились красные флаги, и сессия была приостановлена на 15 минут. Ранее практика также прерывалась из-за отказа усилителя руля у новозеландского пилота "Рейсинг Буллз" Лиама Лоусона. Как сообщается на странице "Формулы-1" в соцсети X, свободные заезды были продлены на 15 минут.
