Пилот "Формулы-1" Албон сбил сурка на трассе и врезался в стену

Краткий пересказ от РИА ИИ Тайский пилот «Уильямса» Александер Албон сбил сурка и попал в аварию в ходе первой свободной практики Гран-при Канады.

Из-за аварии на трассе появились красные флаги, и сессия была приостановлена на 15 минут.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тайский пилот "Уильямса" Александер Албон сбил сурка и попал в аварию по ходу первой свободной практики пятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва.

Во время заезда Албон переехал выбежавшего на трассу сурка, после чего врезался в стену на выходе из 7-го поворота.