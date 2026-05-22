Димарко признали лучшим футболистом сезона в Серии А - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
18:18 22.05.2026 (обновлено: 19:15 22.05.2026)
Димарко признали лучшим футболистом сезона в Серии А

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Защитник миланского "Интера" Федерико Димарко признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Италии, сообщается на сайте Серии А.
Димарко получит приз перед началом матча заключительного тура чемпионата Италии "Болонья" - "Интер" в субботу. Победитель был определен с учетом продвинутого анализа, который учитывает не только статистические показатели и технические действия, но и позиционные данные. В заявлении отмечается, что система позволяет анализировать такие аспекты, как движение без мяча, оптимальные перемещения, выбор игровых решений, вклад в техническую и физическую эффективность команды.
Ранее Кристиан Киву из "Интера" был признан лучшим тренером сезона. Лучшим вратарем стал серб Миле Свилар ("Рома"), лучшим защитником - Марко Палестра ("Кальяри"), лучшим полузащитником - аргентинец Нико Пас ("Комо"), лучшим нападающим - аргентинец Лаутаро Мартинес ("Интер"). Приз восходящей звезде получил турецкий полузащитник "Ювентуса" Кенан Йылдыз.
Димарко 28 лет, он провел 34 матча в текущем розыгрыше Серии А, забил 6 мячей, а также отдал 18 голевых передач, что стало рекордом турнира. В составе "Интера" он стал двукратным чемпионом Италии, выиграл по три Кубка и Суперкубка страны.
ФутболСпортИталияФедерико ДимаркоКристиан КивуМиле СвиларБолоньяРомаИнтерСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
