Почему нельзя оставлять чек от покупки на кассе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Многие покупатели воспринимают чек как ненужный клочок бумаги, который можно смело оставить на кассе или выбросить в урну у выхода. Однако специалисты предупреждают: эта привычка может сыграть на руку злоумышленникам.

Чек — инструмент для кражи

Первая и самая очевидная угроза, на которую обращают внимание эксперты, — это использование вашего чека для кражи товара из магазина.

"Большинство из нас, сделав покупку, кидают чек в заботливо поставленную коробочку около прилавка либо, скомкав, бросают в урну или рядом с ней. Некоторые, зная что-то о личной финансовой безопасности, суют его в карман и выкидывают уже дома или на работе. Но во всех этих трех случаях с разной степенью вероятности чек может быть использован мошенниками для хищения средств", — предупреждает председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.

Схема довольно проста. Человек оплачивает покупку и уходит, оставляя чек на кассе. Мошенник забирает его, берет с полки точно такой же товар (не оплачивая), снимает защитные магниты и направляется к выходу. Если охрана останавливает, то преступник просто предъявляет ваш чек.

"Если вещь была оплачена картой, краденный товар перепродают, а если наличными — просто возвращают обратно в магазин под предлогом того, что она не подошла, и получают деньги", — рассказал управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

Конфиденциальность под ударом

Многие ошибочно полагают, что на чеке нет никакой важной информации, особенно если речь идет о небольших покупках. Однако это не совсем так. Если вы расплачивались банковской картой, на бумажном носителе остаются последние четыре цифры вашего номера карты, а иногда и имя с фамилией владельца.

Специалисты отмечают , что сами по себе эти данные не дают прямого доступа к вашему счету и не позволят списать деньги. Но они являются отличным инструментом для дальнейшей аферы.

Имея на руках частичную информацию о карте и зная ваше имя, злоумышленник может найти профиль владельца в социальных сетях, узнать номер телефона, а затем отправить SMS от "банка". В сообщении будет информация о блокировке карты и просьба сообщить секретный код.

"Дальше <...> может быть все: от электронного мошенничества от имени банка до банального грабежа вашей квартиры. <...> От крупных покупок чеки стоит бережно хранить в течение отведенного для возврата товара времени, а от мелких — надежно и безвозвратно утилизировать", — предупредил эксперт Соловьев.

Без чека — разбираться с полицией

Помимо риска стать жертвой мошенников, есть и другие причины забирать чек. Во-первых, это единственный способ проверить правильность расчета. Недобросовестный кассир может случайно или намеренно пробить лишнюю позицию или "считать" товар дважды. Если не проверить чек сразу, вы переплатите за то, чего не покупали. Скандалить, не имея документа на руках, будет бесполезно.

"Чек — это в первую очередь доказательство совершенной покупки, доказательство того, что сделка купли-продажи успешно заключена", — рассказала доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина.

Чаще всего покупатели на кассе сталкиваются с расхождением цены товара в чеке с той, что указана в торговом зале.

"Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее", — отметил начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.

Особенно осторожно нужно быть с чеками, которые выдают банкоматы. В них нередко содержится конфиденциальная информация о держателе карты — вплоть до номера мобильного телефона.