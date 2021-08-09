https://ria.ru/20210809/chek-1744980032.html
Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек
Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек - РИА Новости, 09.08.2021
Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек
Чаще всего покупатели на кассе сталкиваются с расхождением цены товара в чеке с той, что указана в торговом зале. Может также обнаружиться, что продавец пробил... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T03:18
2021-08-09T03:18
2021-08-09T03:18
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роскачество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579635934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c66f1a9c7f70f09bc6dda810b6dbbf0.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Чаще всего покупатели на кассе сталкиваются с расхождением цены товара в чеке с той, что указана в торговом зале. Может также обнаружиться, что продавец пробил один и тот же товар дважды или включил в чек товар, который вы не брали вовсе, рассказывает агентству "Прайм" начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.Он советует при обнаружении "неприятного сюрприза" в чеке обратиться к кассиру с требованием пробить товар по указанному на товаре ценнику или вернуть ваши деньги. В случае отказа со стороны продавца и администрации магазина решить вопрос в вашу пользу, нужно подготовить претензию в письменном виде и предъявить ее руководству магазина. Если вам откажут и в этом случае, следует обращаться в региональное управление Роспотребнадзора.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579635934_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70187f69ba5fa06f2322bde3c0336034.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскачество, россия
Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек
Специалист Роскачества Тарачев: "подвохи" в кассовых чеках чаще всего связаны с ценой товара