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Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек
Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек - РИА Новости, 09.08.2021
Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек
Чаще всего покупатели на кассе сталкиваются с расхождением цены товара в чеке с той, что указана в торговом зале. Может также обнаружиться, что продавец пробил... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T03:18
2021-08-09T03:18
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роскачество
россия
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Чаще всего покупатели на кассе сталкиваются с расхождением цены товара в чеке с той, что указана в торговом зале. Может также обнаружиться, что продавец пробил один и тот же товар дважды или включил в чек товар, который вы не брали вовсе, рассказывает агентству "Прайм" начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.Он советует при обнаружении "неприятного сюрприза" в чеке обратиться к кассиру с требованием пробить товар по указанному на товаре ценнику или вернуть ваши деньги. В случае отказа со стороны продавца и администрации магазина решить вопрос в вашу пользу, нужно подготовить претензию в письменном виде и предъявить ее руководству магазина. Если вам откажут и в этом случае, следует обращаться в региональное управление Роспотребнадзора.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскачество, россия
03:18 09.08.2021
 
Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек

Специалист Роскачества Тарачев: "подвохи" в кассовых чеках чаще всего связаны с ценой товара

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель оформляет покупку на кассе в продуктовом магазине
Покупатель оформляет покупку на кассе в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Чаще всего покупатели на кассе сталкиваются с расхождением цены товара в чеке с той, что указана в торговом зале. Может также обнаружиться, что продавец пробил один и тот же товар дважды или включил в чек товар, который вы не брали вовсе, рассказывает агентству "Прайм" начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.
"Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее", - замечает эксперт.
Он советует при обнаружении "неприятного сюрприза" в чеке обратиться к кассиру с требованием пробить товар по указанному на товаре ценнику или вернуть ваши деньги. В случае отказа со стороны продавца и администрации магазина решить вопрос в вашу пользу, нужно подготовить претензию в письменном виде и предъявить ее руководству магазина. Если вам откажут и в этом случае, следует обращаться в региональное управление Роспотребнадзора.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоскачествоРоссия
 
 
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