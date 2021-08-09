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Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек

Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек - РИА Новости, 09.08.2021

Россиянам рассказали, какой подвох скрывает в себе кассовый чек

Чаще всего покупатели на кассе сталкиваются с расхождением цены товара в чеке с той, что указана в торговом зале. Может также обнаружиться, что продавец пробил... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T03:18

2021-08-09T03:18

2021-08-09T03:18

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

роскачество

россия

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Чаще всего покупатели на кассе сталкиваются с расхождением цены товара в чеке с той, что указана в торговом зале. Может также обнаружиться, что продавец пробил один и тот же товар дважды или включил в чек товар, который вы не брали вовсе, рассказывает агентству "Прайм" начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.Он советует при обнаружении "неприятного сюрприза" в чеке обратиться к кассиру с требованием пробить товар по указанному на товаре ценнику или вернуть ваши деньги. В случае отказа со стороны продавца и администрации магазина решить вопрос в вашу пользу, нужно подготовить претензию в письменном виде и предъявить ее руководству магазина. Если вам откажут и в этом случае, следует обращаться в региональное управление Роспотребнадзора.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роскачество, россия