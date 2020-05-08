Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе

"Большинство из нас, сделав покупку, кидают чек в заботливо поставленную коробочку около прилавка или, скомкав, бросают в урну или рядом с ней. Некоторые, зная что-то о личной финансовой безопасности, суют его в карман и выкидывают уже дома или на работе. Но во всех этих трех случаях, с разной степенью вероятности, чек может быть использован мошенниками для хищения средств", — сказал он.