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2020-05-08T11:39
https://ria.ru/20200508/1571129618.html
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
https://cdn24.img.ria.ru/images/155504/99/1555049931_0:65:3072:1793_1036x0_80_0_0_0b65c1428992cbc1f4de0d350e4f7ef9.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе

02:15 08.05.2020 (обновлено: 11:39 08.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКассир в гипермаркете
Кассир в гипермаркете
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.
"Большинство из нас, сделав покупку, кидают чек в заботливо поставленную коробочку около прилавка или, скомкав, бросают в урну или рядом с ней. Некоторые, зная что-то о личной финансовой безопасности, суют его в карман и выкидывают уже дома или на работе. Но во всех этих трех случаях, с разной степенью вероятности, чек может быть использован мошенниками для хищения средств", — сказал он.
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Это касается денег как самого покупателя, так и магазина, выдавшего чек. Схемы довольно просты. Если была оплата наличными, то мошенник, подобрав чек, может вынести аналогичный товар, сняв с него защиту, а на выходе предъявить при необходимости фискальный документ. А на следующий день вернуть товар и получить реальные деньги.
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Иван СоловьевСледственный комитет России (СК РФ)БезопасностьЭкономика
Популярные комментарии
Сказки. Стоят камеры, по которым можно проследить. Вернуть можно товар непродовольственный. И каким образом пострадает покупать? А когда покупаешь технику как правило всегда берут чек. В общем РИА писать не чего, сказки собирают.
8 мая, 03:06
Апрокли Екуенни
2121511116
Ооо пособия по отджиму средств у супермаркетов в массы поперли))). Еще идей подкиньте пожалуйста
8 мая, 02:55
АГАлександр Гоооог
115653219
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