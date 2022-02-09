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Почему нужно забирать чеки на кассе и в банкоматах
Специалист объяснила, почему нужно забирать чеки на кассе и в банкоматах - РИА Новости, 09.02.2022
Почему нужно забирать чеки на кассе и в банкоматах
Не стоит пренебрегать чеками после покупок в магазинах и оставлять их на кассах. Это вовсе не бесполезная "бумажка", а гарантия и защита прав потребителя,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T03:18
2022-02-09T03:18
технологии
банкоматы
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Не стоит пренебрегать чеками после покупок в магазинах и оставлять их на кассах. Это вовсе не бесполезная "бумажка", а гарантия и защита прав потребителя, рассказывает агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина.Конечно, можно вернуть товар и без чека, согласно федеральному закону "О защите прав потребителей", но процесс возврата затянется, поскольку магазину понадобится время, чтобы "поднять" все транзакции за определённый период.Еще ответственнее нужно быть с чеками, которые выдают банкоматы. В таких чеках может быть спрятаны персональные данные клиента. Например, номер телефона или последние цифры банковской карты. Этой информации достаточно для киберпреступников, отмечает Касаткина.Специалист также обращает внимание: "если по какой-то причине банкомат выдаст вам фальшивую купюру, то именно чек может избавить вас от разбирательств с правоохранительными органами и поможет возместить ущерб".
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технологии, банкоматы
03:18 09.02.2022
 
Специалист объяснила, почему нужно забирать чеки на кассе и в банкоматах

Специалист Касаткина посоветовала россиянам забирать чеки на кассах и в банкоматах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКассир считает деньги в супермаркете
Кассир считает деньги в супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кассир считает деньги в супермаркете
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Не стоит пренебрегать чеками после покупок в магазинах и оставлять их на кассах. Это вовсе не бесполезная "бумажка", а гарантия и защита прав потребителя, рассказывает агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина.
"Чек – это, в первую очередь, доказательство совершенной покупки, доказательство того, что сделка "купли-продажи" успешно заключена, продавец получил соответствующее денежное вознаграждение, взамен выдав покупателю интересующий его товар", — подчеркивает эксперт.
Конечно, можно вернуть товар и без чека, согласно федеральному закону "О защите прав потребителей", но процесс возврата затянется, поскольку магазину понадобится время, чтобы "поднять" все транзакции за определённый период.
Еще ответственнее нужно быть с чеками, которые выдают банкоматы. В таких чеках может быть спрятаны персональные данные клиента. Например, номер телефона или последние цифры банковской карты. Этой информации достаточно для киберпреступников, отмечает Касаткина.
Специалист также обращает внимание: "если по какой-то причине банкомат выдаст вам фальшивую купюру, то именно чек может избавить вас от разбирательств с правоохранительными органами и поможет возместить ущерб".
Оплата банковской картой покупки в магазине - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников
 
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