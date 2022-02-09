https://ria.ru/20220209/cheki-1771790436.html

Почему нужно забирать чеки на кассе и в банкоматах

Специалист объяснила, почему нужно забирать чеки на кассе и в банкоматах - РИА Новости, 09.02.2022

Почему нужно забирать чеки на кассе и в банкоматах

Не стоит пренебрегать чеками после покупок в магазинах и оставлять их на кассах. Это вовсе не бесполезная "бумажка", а гарантия и защита прав потребителя,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T03:18

2022-02-09T03:18

2022-02-09T03:18

технологии

банкоматы

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Не стоит пренебрегать чеками после покупок в магазинах и оставлять их на кассах. Это вовсе не бесполезная "бумажка", а гарантия и защита прав потребителя, рассказывает агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина.Конечно, можно вернуть товар и без чека, согласно федеральному закону "О защите прав потребителей", но процесс возврата затянется, поскольку магазину понадобится время, чтобы "поднять" все транзакции за определённый период.Еще ответственнее нужно быть с чеками, которые выдают банкоматы. В таких чеках может быть спрятаны персональные данные клиента. Например, номер телефона или последние цифры банковской карты. Этой информации достаточно для киберпреступников, отмечает Касаткина.Специалист также обращает внимание: "если по какой-то причине банкомат выдаст вам фальшивую купюру, то именно чек может избавить вас от разбирательств с правоохранительными органами и поможет возместить ущерб".

https://ria.ru/20210915/chek-1750099253.html

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технологии, банкоматы