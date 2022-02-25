https://ria.ru/20220225/garantiya-1775131492.html

Можно и без чека: как вернуть деньги за товар на гарантии

Гарантийный срок на товар: что это такое, какой период действует, ремонт по гарантии

Можно и без чека: как вернуть деньги за товар на гарантии

Гарантийный срок - период, в течение которого потребитель имеет право на бесплатный ремонт или замену дефектного товара. С какого момента отсчитывается, что... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:20

2022-02-25T18:20

2022-02-25T18:20

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

потребители

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Гарантийный срок - период, в течение которого потребитель имеет право на бесплатный ремонт или замену дефектного товара. С какого момента отсчитывается, что делать, если при эксплуатации, обнаружилась неисправность, чем гарантия отличается от срока службы, - в материале РИА Новости.Гарантийный срокГарантийный срок – это период времени, в течение которого товар должен сохранять свои свойства, указанные в договоре или необходимые для ее использования по назначению.Производитель также имеет право устанавливать условия предоставления гарантии. Потребитель, в свою очередь, обязан соблюдать правила эксплуатации и следовать инструкции к товару.Период действияНачало отсчета гарантийного срока наступает с момента покупки товара (если отсутствуют отдельно оговоренные условия). То есть как только изделие передается из рук продавца потребителю, начинает действовать гарантия. Если день совершения сделки неизвестен, отсчитывать гарантийный срок необходимо с даты изготовления товара.Что дает гарантия"В случае если товар оказался ненадлежащего качества (за исключением технически сложных товаров), согласно 18 статье закона "О защите прав потребителя" покупатель может потребовать: соразмерное уменьшение цены, замену товара на аналогичный, бесплатный ремонт или возмещение расходов за ремонт, возврат средств", - поясняет Григорий Давыдов, юрист, кандидат юридических наук, управляющий партнер адвокатского бюро.Кто устанавливает гарантийный срокСогласно статье 5 закона “О защите прав потребителей” гарантийный срок устанавливает завод-производитель. Если изготовитель не обозначил срок, сделать это может продавец. Но такое случается достаточно редко.Если гарантийный срок не установил ни производитель, ни продавец, он будет равен двум годам с момента покупки (ст. 477 Гражданского кодекса РФ).Двух гарантийных сроков на один и тот же продукт быть не может.Категории товаров с гарантиейНаличие гарантийного срока на том или ином товаре зависит от его категории. Обычно производитель дает гарантию на изделия, которые должны прослужить потребителю долгое время. Также гарантия относится не только к товару, но и к его комплектующим и запасным частям.Обычно производитель дает гарантию на следующие изделия:Например, на бытовую технику дают гарантию от шести месяцев до года, на автомобили – два года, а на обувь от 30 до 80 дней.Гарантийные случаи"Гарантийный случай – возможность вернуть товар с возмещением средств, бесплатно отремонтировать или обменять его на равноценный в случае деформации, несоответствующего качества, утраты функциональности по вине производителя. Случай признают гарантийным, если поломка изделия возникла не по вине покупателя. Чтобы доказать этот факт, проводят экспертизу. Изделие отправляют в сервисный центр. Если будет установлено, что в сложившейся ситуации виноват продавец или поставщик, покупателю предоставят возмещение", - добавляет Григорий Давыдов.Гарантийный ремонтСогласно статье 18 закона "О защите прав потребителей" покупатель может потребовать от продавца или изготовителя некачественной продукции произвести ремонт товара за их счет. Если устранением дефектов занималось третье лицо за счет потребителя, можно потребовать деньги с изготовителя.Где делаютПри обнаружении в приобретенном товаре дефекта, который не позволяет эксплуатировать его в полной мере, потребителю необходимо обратиться:СрокиЗакон № 2300-1 "О защите прав потребителей" обязывает производителя или продавца незамедлительно выполнить ремонт товара. Но это не всегда возможно, так как на торговой точке может отсутствовать необходимое оборудование или запчасти. В таких случаях ремонт должен быть проведен в течение 45 календарных дней с момента обращения. Этот срок можно продлить, оформив письменное соглашение между покупателем и продавцом.Если срок ремонта истек, а дефекты оказались не устранены, нарушитель должен оплатить пени размером 1% от стоимости товара за каждый день просрочки. Взыскать эту сумму можно через суд.Предоставление товара на период ремонтаСогласно п.2 ст.20 Закона "О защите прав потребителей" продавец обязан по требованию покупателя предоставить на время ремонта или замены товара длительного пользования аналогичную продукцию. Сделать это необходимо в течение трех дней с момента обращения покупателя. Притом магазин должен бесплатно доставить этот товар потребителю.Требование заменить продукцию на аналогичную должно исходить от потребителя, в обязанности продавца это не входит.Возврат товара по гарантииПотребовать вернуть деньги за товар покупатель может в двух случаях: когда причина дефектов кроется не в неправильной эксплуатации и когда гарантийный срок не вышел.Особенности процедурыАлгоритм действий при возврате товара по гарантии:Далее остается ждать результатов. Если деньги не вернули, а потребитель готов отстаивать свою правоту, ему необходимо обратиться в суд или Роспотребнадзор.Чаще всего возврат средств на гарантийном сроке не является проблемой. Главное условие – отсутствие вины самого потребителя в появлении дефектов товара.Стоит отметить, что отсутствие чека или поврежденная упаковка – это не основание для отказа рассматривать жалобу покупателя.Продление гарантийного срокаИзменить гарантийный срок можно в тех случаях, когда он был прерван в результате вины производителя, из-за которой товар нельзя использовать. Срок продления гарантии будет зависеть от времени на устранение дефектов(ч.3 ст. 755 ГК РФ).Изготовитель может продлить гарантийный период отдельных деталей, если продукция не была в эксплуатации. Увеличение срока возможно, если потребитель неоднократно сталкивался с недостатками товара, из-за которых использовать его по назначению было невозможно.Изменить сроки гарантии невозможно, если товар у потребителя изначально работал без дефектов (что подтверждают акты осмотра) или они возникли по вине поставщика или продавца.Отказ в предоставлении гарантииПроизводитель или продавец вправе отказать покупателю в гарантии, если он нарушил условия эксплуатации.Но для этого продавец должен доказать, что неисправности возникли уже после покупки и передачи объекта покупателю. Например, из-за неправильного хранения, транспортировки или нарушений при использовании (ст. 476 ГК РФ). Если продавцу не удастся доказать вину покупателя, то потребителю не могут отказать в гарантийном обслуживании."В соответствии с п.5 ст.18 Закона "О защите прав потребителей" при несогласии с отказом сервисного центра в гарантийном ремонте при проверке качества в течение гарантийного срока потребителю необходимо обратиться к продавцу с требованием о проведении экспертизы для установления причины возникновения недостатка, оформив требование в письменной форме", - комментирует Григорий Давыдов.Отличие от срока годности и срока эксплуатацииСрок годности – это период времени, в течение которого продукцию можно применять по назначению. Обычно такой срок устанавливается на пищевые товары и скоропортящиеся изделия. Например, лекарственные препараты, бытовую химию, средства личной гигиены, косметику и др.Срок годности представлен в двух видах: с даты изготовления товара и с момента вскрытия упаковки. Обозначается он на таре товара.Срок эксплуатации (службы) - это период, в течение которого в обязанности производителя входит обеспечить потребителю возможность использовать товар по назначению. Также изготовитель несет ответственность за существенные недостатки своей продукции.Если в течение срока службы товар пришел в негодность, потребитель вправе потребовать устранения дефекта, ставшего причиной поломки.Главное отличие эксплуатационного срока от гарантийного в том, что срок службы - обязанность и ответственность изготовителя. А гарантия – его право, то есть он может вовсе не устанавливать ее. Если в течение гарантийного срока товар пришел в негодность и изготовитель не сумел доказать, что виноват сам покупатель, он обязан вернуть деньги, устранить дефект за свой счет или заменить товар.

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/sertifikat-1770024633.html

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Артем Смирнов

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), потребители