Мостовой заявил, что Джикия пригодился бы многим командам РПЛ - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
13:18 21.05.2026
Мостовой заявил, что Джикия пригодился бы многим командам РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что Георгий Джикия пригодился бы многим клубам РПЛ.
  • Ранее агент футболиста сообщил о вероятности возвращения Джикии в чемпионат России.
  • Джикия выступает за "Антальяспор" с июля 2025 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что 32-летний защитник Георгий Джикия, который может вернуться в Россию из турецкого "Антальяспора", пригодился бы многим клубам РПЛ.
Ранее агент футболиста Владимир Кузьмичев сообщил РИА Новости, что существует вероятность возвращения Джикии в чемпионат России. Защитник выступает за "Антальяспор" с июля 2025 года, но клуб занял 16-е место в турецкой Суперлиге и вылетел в первый дивизион. Последним клубом Джикии в России были "Химки", а до этого он восемь сезонов играл за "Спартак", с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.
"Многим командам пригодился бы, конечно. Несмотря на возраст. Мы же видим уровень. Мы сейчас видели переходные игры, видно, что командам не хватает качественных опытных футболистов. Многим не хватает хороших, сильных, опытных игроков", - сказал Мостовой.
ФутболСпортРоссияГеоргий ДжикияВладимир КузьмичёвАлександр МостовойАнтальяспорХимкиСпартак Москва
 
