Матч КНДР и Южной Кореи станет прецедентом для обменов, считает эксперт - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
08:52 21.05.2026
Матч КНДР и Южной Кореи станет прецедентом для обменов, считает эксперт

Ян Му Чжин: матч КНДР и Южной Кореи может стать прецедентом для обменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин считает, что матч между клубами из КНДР и Республики Корея может стать прецедентом для будущих контактов и обменов между Сеулом и Пхеньяном в спортивной сфере.
  • По мнению эксперта, спортивный обмен может способствовать улучшению межкорейских отношений.
  • Клуб из КНДР «Нэкохян» обыграл южнокорейский «Сувон ФК Уимен» в полуфинале женской Лиги чемпионов Азии и вышел в финал турнира.
СЕУЛ, 21 мая - РИА Новости. Прошедший в Южной Корее полуфинальный матч женской Лиги чемпионов Азии по футболу между клубами из КНДР и Республики Корея может стать прецедентом для будущих контактов и обменов между Сеулом и Пхеньяном в спортивной сфере, заявил РИА Новости профессор Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин.
"Нынешнее мероприятие может стать прецедентом для будущих контактов и обменов между Югом и Севером в спортивной сфере", - сказал эксперт, комментируя полуфинальный матч женской клубной Лиги чемпионов Азии между южнокорейским "Сувон ФК Уимен" и клубом КНДР "Нэкохян" ("Моя Родина").
Все билеты на футбольный матч Южной Кореи и КНДР распродали
По словам профессора, уже сам факт проведения матча как "чисто спортивного события" имеет значение.
"Спортивный обмен мог бы стать поводом для потепления... Чем больше будет накапливаться подобное доверие и взаимное уважение, тем больше появится предпосылок для улучшения межкорейских отношений", - отметил он.
Эксперт также обратил внимание на атмосферу на стадионе. По его словам, болельщики продемонстрировали "зрелое гражданское сознание", поддерживая как южнокорейскую, так и команду КНДР "без политических соображений".
Ян Му Чжин добавил, что сторона КНДР также, несмотря на проводимую политику "двух государств", сосредоточилась непосредственно на игре и "не демонстрировала враждебности", что, по его словам, "оставило глубокое впечатление".
В среду клуб КНДР "Нэгохян" обыграл южнокорейский "Сувон ФК Уимен" в полуфинале женской Лиги чемпионов Азии и вышел в финал турнира, который пройдет в Сувоне 23 мая.
Футболисты подрались с фанатами во время матча любительского турнира
ФутболСпортКНДРЮжная КореяСеулРодина (Москва)Ян (Регенсбург)Лига чемпионов 2025-2026
 
