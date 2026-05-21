Матч КНДР и Южной Кореи станет прецедентом для обменов, считает эксперт

СЕУЛ, 21 мая - РИА Новости. Прошедший в Южной Корее полуфинальный матч женской Лиги чемпионов Азии по футболу между клубами из КНДР и Республики Корея может стать прецедентом для будущих контактов и обменов между Сеулом и Пхеньяном в спортивной сфере, заявил РИА Новости профессор Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин.

По словам профессора, уже сам факт проведения матча как "чисто спортивного события" имеет значение.

"Спортивный обмен мог бы стать поводом для потепления... Чем больше будет накапливаться подобное доверие и взаимное уважение, тем больше появится предпосылок для улучшения межкорейских отношений", - отметил он.

Эксперт также обратил внимание на атмосферу на стадионе. По его словам, болельщики продемонстрировали "зрелое гражданское сознание", поддерживая как южнокорейскую, так и команду КНДР "без политических соображений".

Ян Му Чжин добавил, что сторона КНДР также, несмотря на проводимую политику "двух государств", сосредоточилась непосредственно на игре и "не демонстрировала враждебности", что, по его словам, "оставило глубокое впечатление".