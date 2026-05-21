Гол Дорофеева помог "Вегасу" победить "Колорадо" в матче Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Вегас Голден Найтс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
- Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Вегаса», в составе которого отличился российский форвард Павел Дорофеев.
- Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Вегаса».
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на выезде обыграл "Колорадо Эвеланш" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) в пользу гостей, в составе которых отличились Дилан Коглан (33-я минута), российский форвард Павел Дорофеев (36), Бретт Хауден (42) и Ник Дауд (60). У "Колорадо" шайбы забросили российский нападающий Валерий Ничушкин (46) и Габриэль Ландескуг (58).
21 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
45:53 • Валерий Ничушкин
57:39 • Габриэль Ландескуг
32:29 • Дилан Коглан
35:02 • Павел Дорофеев
41:34 • Бретт Хауден
59:15 • Ник Дауд
Дорофеев забросил десятую шайбу в плей-офф НХЛ текущего сезона, также в его активе два ассиста за 13 сыгранных матчей. 25-летний россиянин остается единоличным лидером гонки снайперов плей-офф.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Вегаса", следующая игра пройдет в Денвере в ночь на 23 мая. В регулярном чемпионате "Колорадо" стал первым в Западной конференции, "Вегас" там же расположился на четвертой строчке.