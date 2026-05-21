Гол Дорофеева помог "Вегасу" победить "Колорадо" в матче Кубка Стэнли - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
07:36 21.05.2026 (обновлено: 07:42 21.05.2026)
Гол Дорофеева помог "Вегасу" победить "Колорадо" в матче Кубка Стэнли

"Вегас" обыграл "Колорадо" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев (№ 16). Архивное фото
  • «Вегас Голден Найтс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
  • Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Вегаса», в составе которого отличился российский форвард Павел Дорофеев.
  • Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Вегаса».
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на выезде обыграл "Колорадо Эвеланш" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) в пользу гостей, в составе которых отличились Дилан Коглан (33-я минута), российский форвард Павел Дорофеев (36), Бретт Хауден (42) и Ник Дауд (60). У "Колорадо" шайбы забросили российский нападающий Валерий Ничушкин (46) и Габриэль Ландескуг (58).
Колорадо
2 : 4
Вегас
45:53 • Валерий Ничушкин
(Росс Колтон)
57:39 • Габриэль Ландескуг
(Натан Маккиннон, Девон Тоус)
32:29 • Дилан Коглан
(Брэндон Саад, Колтон Сиссонс)
35:02 • Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Томаш Гертл)
41:34 • Бретт Хауден
(Бен Хаттон)
59:15 • Ник Дауд
(Джек Айкел, Расмус Андерссон)
Дорофеев забросил десятую шайбу в плей-офф НХЛ текущего сезона, также в его активе два ассиста за 13 сыгранных матчей. 25-летний россиянин остается единоличным лидером гонки снайперов плей-офф.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Вегаса", следующая игра пройдет в Денвере в ночь на 23 мая. В регулярном чемпионате "Колорадо" стал первым в Западной конференции, "Вегас" там же расположился на четвертой строчке.
