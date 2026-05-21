Рейтинг@Mail.ru
Хет-трик Шайфли принес сборной Канады победу над норвежцами на ЧМ по хоккею - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:59 21.05.2026
Хет-трик Шайфли принес сборной Канады победу над норвежцами на ЧМ по хоккею

Хет-трик Шайфли принес победу сборной Канады над норвежцами на ЧМ по хоккею

© Соцсети "Виннипег Джетс"Хоккеисты "Виннипег Джетс" Габриэль Виларди и Марк Шайфли
Хоккеисты Виннипег Джетс Габриэль Виларди и Марк Шайфли - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Соцсети "Виннипег Джетс"
Хоккеисты "Виннипег Джетс" Габриэль Виларди и Марк Шайфли. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Канады обыграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
  • Хет-трик в составе канадской сборной оформил Марк Шайфли.
  • Сборная Канады возглавляет таблицу группы с 11 очками, норвежцы идут четвертыми с 7 очками.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сборная Канады в овертайме обыграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы В прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0) в пользу 28-кратных чемпионов мира. В составе победителей хет-трик оформил Марк Шайфли (14, 18 и 61-я минуты), также шайбы забросили Габриэль Виларди (32), Дилан Козенс (41) и Райан О'Райлли (59). У норвежцев отличились Эскильд Бакке Олсен (6), Йоханнес Йоханессен (12), Ноа Стин (24), Кристиан Каасастул (49) и Тинус Люк Коблар (50).
Чемпионат мира по хоккею
21 мая 2026 • начало в 17:20
Закончен в OT
Канада
6 : 5
Норвегия
13:30 • Марк Шайфеле
17:50 • Марк Шайфеле
(Паркер Вотерспун, Габриэль Виларди)
31:57 • Габриэль Виларди
(Марк Шайфеле, Эван Бушар)
40:31 • Дилан Козенс
(Дарнелл Нерс)
58:21 • Райан О'Райлли
(Macklin Celebrini, Эван Бушар)
60:29 • Марк Шайфеле
(Эван Бушар, Macklin Celebrini)
05:18 • Eskild Olsen
(Петтер Вестерхейм, Patrick Roerbu Elvsveen)
11:37 • Йоханес Йоханнсен
(Андреас Мартинсен, Tinus Luc Koblar)
23:34 • Ноа Стеен
(Петтер Вестерхейм, Йоханес Йоханнсен)
48:09 • Ноа Стеен
(Кристиан Косастул)
49:57 • Tinus Luc Koblar
(Матиас Петерсен, Йоханес Йоханнсен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Канады с 11 очками возглавляет таблицу группы, норвежцы набрали 7 очков и идут четвертыми.
В следующем матче канадцы встретятся со сборной Словении 22 мая, а норвежцы днем позже сыграют с командой Швеции.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Сборная Финляндии по хоккею - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Сборная Финляндии разгромила латвийцев на ЧМ по хоккею
Вчера, 19:43
 
ХоккейСпортКанадаНорвегияШвейцарияМарк ШайфлиГабриэль ВилардиДилан КозенсМеждународная федерация хоккея (IIHF)Чемпионат мира по хоккею
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала