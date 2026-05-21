Хет-трик Шайфли принес сборной Канады победу над норвежцами на ЧМ по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Канады обыграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
- Хет-трик в составе канадской сборной оформил Марк Шайфли.
- Сборная Канады возглавляет таблицу группы с 11 очками, норвежцы идут четвертыми с 7 очками.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сборная Канады в овертайме обыграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы В прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 6:5 (2:2, 1:1, 2:2, 1:0) в пользу 28-кратных чемпионов мира. В составе победителей хет-трик оформил Марк Шайфли (14, 18 и 61-я минуты), также шайбы забросили Габриэль Виларди (32), Дилан Козенс (41) и Райан О'Райлли (59). У норвежцев отличились Эскильд Бакке Олсен (6), Йоханнес Йоханессен (12), Ноа Стин (24), Кристиан Каасастул (49) и Тинус Люк Коблар (50).
21 мая 2026 • начало в 17:20
Закончен в OT
13:30 • Марк Шайфеле
17:50 • Марк Шайфеле
31:57 • Габриэль Виларди
40:31 • Дилан Козенс
58:21 • Райан О'Райлли
(Macklin Celebrini, Эван Бушар)
60:29 • Марк Шайфеле
(Эван Бушар, Macklin Celebrini)
05:18 • Eskild Olsen
(Петтер Вестерхейм, Patrick Roerbu Elvsveen)
11:37 • Йоханес Йоханнсен
(Андреас Мартинсен, Tinus Luc Koblar)
23:34 • Ноа Стеен
(Петтер Вестерхейм, Йоханес Йоханнсен)
48:09 • Ноа Стеен
(Кристиан Косастул)
49:57 • Tinus Luc Koblar
(Матиас Петерсен, Йоханес Йоханнсен)
Сборная Канады с 11 очками возглавляет таблицу группы, норвежцы набрали 7 очков и идут четвертыми.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.