Кавазашвили: Кокорин может играть в любом клубе РПЛ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Форвард Александр Кокорин может быть полезен любому клубу Российской премьер-лиги (РПЛ), но ключевым будет поведение футболиста, заявил РИА Новости чемпион СССР в составе московских команд "Торпедо" и "Спартак" Анзор Кавазашвили.
"У нас Артем Дзюба в 37 лет играет в премьер-лиге, а почему Кокорин не может пригодиться? Да, он в свое время нарушил закон, но после этого ведь Кокорин был реабилитирован. И он имеет право вернуться и показать свое мастерство. Но как он это будет делать, зависит уже только от него", - сказал Кавазашвили.
"Я думаю, что он может играть в любой команде Российской премьер-лиги. Но многое зависит от того, как он себя поведет. Вот это самое главное", - подчеркнул собеседник агентства.
Кокорин, его младший брат Кирилл, а также футболист Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака. За хулиганские действия игроки были осуждены на полтора года колонии.