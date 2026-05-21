15:39 21.05.2026
Кавазашвили: Кокорин может играть в любом клубе РПЛ, все определит его поведение

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анзор Кавазашвили считает, что Александр Кокорин может быть полезен любому клубу Российской премьер-лиги.
  • По мнению Кавазашвили, ключевым фактором для Кокорина будет его поведение.
  • Кипрский клуб «Арис» объявил, что Кокорин покинет команду по окончании сезона.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Форвард Александр Кокорин может быть полезен любому клубу Российской премьер-лиги (РПЛ), но ключевым будет поведение футболиста, заявил РИА Новости чемпион СССР в составе московских команд "Торпедо" и "Спартак" Анзор Кавазашвили.
Ранее кипрский клуб "Арис" объявил, что Кокорин покинет команду по окончании сезона. Нападающий выступал за кипрский клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог ему впервые в своей истории стать чемпионом страны.
"У нас Артем Дзюба в 37 лет играет в премьер-лиге, а почему Кокорин не может пригодиться? Да, он в свое время нарушил закон, но после этого ведь Кокорин был реабилитирован. И он имеет право вернуться и показать свое мастерство. Но как он это будет делать, зависит уже только от него", - сказал Кавазашвили.
"Я думаю, что он может играть в любой команде Российской премьер-лиги. Но многое зависит от того, как он себя поведет. Вот это самое главное", - подчеркнул собеседник агентства.
Кокорин, его младший брат Кирилл, а также футболист Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака. За хулиганские действия игроки были осуждены на полтора года колонии.
ФутболСССРРоссияАлександр КокоринПавел МамаевТорпедо (Москва)Артём ДзюбаСпартак МоскваАрисРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
