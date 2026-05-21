В Нью-Йорке жители смогут выиграть билеты на ЧМ по футболу за 50 долларов

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая – РИА Новости. Жители Нью-Йорка смогут выиграть билет на чемпионат мира по футболу за 50 долларов, объявил мэр мегаполиса Зохран Мамдани.

Победители смогут выкупить по два билета. Сами билеты будут разыграны в лотерее, она стартует 25 мая. Такая программа охватывает пять матчей группового этапа и два матча плей-офф.