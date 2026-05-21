В Нью-Йорке жители смогут выиграть билеты на ЧМ по футболу за 50 долларов - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
21:55 21.05.2026
В Нью-Йорке жители смогут выиграть билеты на ЧМ по футболу за 50 долларов

Жители Нью-Йорка смогут выиграть тысячу билетов на ЧМ по футболу за 50 долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Нью-Йорка смогут выиграть билет на чемпионат мира по футболу за 50 долларов.
  • Лотерея, в которой можно будет выиграть билеты за 50 долларов, стартует 25 мая и охватывает пять матчей группового этапа и два матча плей-офф.
  • Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые пройдет с участием 48 сборных на территории трех стран — в США, Мексике и Канаде.
НЬЮ-ЙОРК, 21 мая – РИА Новости. Жители Нью-Йорка смогут выиграть билет на чемпионат мира по футболу за 50 долларов, объявил мэр мегаполиса Зохран Мамдани.
Ранее СМИ сообщили, что ФИФА повысила цены на билеты на финал чемпионата до 10 990 долларов после возобновления продаж. Билеты на матч открытия турнира между сборными Мексики и ЮАР, который пройдет 11 июня в Мехико, доступны по цене 2985 долларов (ранее они стоили 2355 долларов).
"Одна тысяча ньюйоркцев получит места на трибунах за 50 долларов и бесплатную поездку на автобусе. Я горжусь тем, что Нью-Йорк подает пример", – объявил Мамдани.
Победители смогут выкупить по два билета. Сами билеты будут разыграны в лотерее, она стартует 25 мая. Такая программа охватывает пять матчей группового этапа и два матча плей-офф.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
