19:39 21.05.2026 (обновлено: 20:25 21.05.2026)
Звезда "Манчестер Юнайтед" не попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2026

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр,. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не вошел в заявку сборной Англии по футболу на чемпионат мира 2026 года.
  • Гарри Магуайр заявил, что шокирован и опустошен решением главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр заявил, что не вошел в заявку сборной Англии по футболу на чемпионат мира 2026 года.
Ранее портал talkSPORT сообщил, что главный тренер сборной Англии Томас Тухель не включил Магуайра в состав национальной команды.
"Я был уверен, что этим летом мог бы сыграть важную роль для сборной после того сезона, который я провел. Я шокирован и опустошен этим решением. Желаю игрокам всего наилучшего", - приводит слова защитника talkSPORT.
Магуайру 33 года. В текущем сезоне он провел за "Манчестер Юнайтед" 24 матча во всех турнирах и забил два мяча. Ранее команда гарантировала себе третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе L сборная Англии сыграет против команд Хорватии, Ганы и Панамы.
