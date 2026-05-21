Звезда "Манчестер Юнайтед" не попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2026

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр заявил, что не вошел в заявку сборной Англии по футболу на чемпионат мира 2026 года.
Ранее портал talkSPORT сообщил, что главный тренер сборной Англии Томас Тухель не включил Магуайра в состав национальной команды.
"Я был уверен, что этим летом мог бы сыграть важную роль для сборной после того сезона, который я провел. Я шокирован и опустошен этим решением. Желаю игрокам всего наилучшего", - приводит слова защитника talkSPORT.
Магуайру 33 года. В текущем сезоне он провел за "Манчестер Юнайтед" 24 матча во всех турнирах и забил два мяча. Ранее команда гарантировала себе третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).