Не попавший в сборную Бразилии на ЧМ-2026 Тиаго Силва покинул "Порту"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бразильский футболист Тиаго Силва покинул "Порту", сообщается на сайте клуба.
Защитник перешел в португальскую команду в декабре 2025 года после расторжения контракта с бразильским "Флуминенсе", подписав соглашение до конца текущего сезона с опцией продления еще на сезон.
Силва является воспитанником "Флуминенсе", он представлял клуб с 2006 по 2008 год, а затем вернулся в команду в 2024-м. В составе команды защитник стал обладателем Кубка Бразилии 2007 года, а также дошел до финала Кубка Либертадорес. Также в Бразилии он выступал за "Жувентуде". В Европе Силва играл за "Милан", "Пари Сен-Жермен", "Челси" и "Порту". В составе "Милана" защитник выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны. Вместе с "ПСЖ" бразилец стал семикратным чемпионом Франции, пять раз завоевал Кубок Франции, шесть раз — Кубок французской лиги и пять раз — Суперкубок Франции. С "Челси" Силва выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2005 году Силва был игроком московского "Динамо", но не провел за команду ни одного матча.
За сборную Бразилии футболист сыграл 113 матчей и забил 7 мячей. Силва - обладатель Кубка Америки, Кубка конфедераций, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр.