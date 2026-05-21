"Хотим творить историю": игрок "Краснодара" ждет суперфинал Кубка России

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Защитник футбольного клуба "Краснодар" Джованни Гонсалес, комментируя предстоящий суперфинал Кубка России, заявил РИА Новости, что игроки команды хотят и дальше творить историю для клуба.
Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры - 18:00 мск.
"В этом сезоне мы боролись за два титула и приложили все усилия, чтобы завоевать оба трофея. Поэтому сейчас особую важность будет иметь Кубок России. Это будет иметь большое значение для клуба, для города и для нас индивидуально. Нужно проделать хорошую работу для того, чтобы добиться этого", - сказал Гонсалес.
"Естественно, мы хотим также продолжать творить историю этого клуба. Безусловно, это будет нелегко, потому что "Спартак" - большой соперник, все матчи с ними выходили сложными. Нужно проделать хорошую работу и приложить все усилия, чтобы добиться победы, это будет нелегко", - добавил он.