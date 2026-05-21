В РФС ожидают аншлаг на финале Кубка России

- На данный момент самым посещаемым среди решающих матчей Кубка России является игра между «Спартаком» и «Динамо» в 2022 году, которую посетили 69 306 зрителей.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский футбольный союз ожидает аншлаг на суперфинале Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры - 18:00 мск.
"На матче ожидаются аншлаг и новый рекорд посещаемости финалов Кубка России. Реализовано более 90% билетов. Коммерческая вместимость "Лужников" составит 73 тысячи зрителей. Сегодня и завтра еще поступят партии билетов, они будут реализовываться на лендинге РФС и у нашего билетного партнера", - сообщили в РФС.