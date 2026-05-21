В махачкалинском "Динамо" отреагировали на скандальный матч с "Уралом" - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
09:59 21.05.2026 (обновлено: 10:14 21.05.2026)
В махачкалинском "Динамо" отреагировали на скандальный матч с "Уралом"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор футбольного клуба "Динамо" (Махачкала) Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости выступил за увеличение числа камер после скандала в первом стыковом матче против екатеринбургского "Урала" за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в новом сезоне.
"Динамо" 20 мая на выезде обыграло "Урал" (1:0) в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2026/27 (ответная игра состоится в Каспийске 23 мая). Единственный мяч, забитый на 5-й минуте ангольским форвардом Миро, был засчитан после нескольких минут проверки арбитрами с помощью системы видеоассистента рефери (VAR). На 20-й минуте судья Антон Фролов не назначил пенальти после попадания мяча в руку капитану "Динамо" Муталипу Алибекову в штрафной площади.
"Не видел какого-то момента на пенальти. Что касается гола, боковой судья видел его и зафиксировал. Ни одна из камер не может доказать обратного. Хорошо, что этот гол засчитали. Я бы хотел, чтобы были камеры (для определения взятия ворот), чтобы не было кривотолков, но это вопрос не к нам", - сказал Газизов.
В марте после ряда скандальных судейских решений Российский футбольный союз (РФС) и РПЛ договорились о внесении требования по установке двух дополнительных стационарных камер на линии ворот. Как отмечалось в заявлении союза, "это нововведение может быть реализовано уже летом 2026 года".
