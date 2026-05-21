09:27 21.05.2026 (обновлено: 10:12 21.05.2026)
"Арсенал" сделает Артету самым высокооплачиваемым тренером АПЛ, пишут СМИ

The Telegraph: "Арсенал" сделает Артету самым высокооплачиваемым тренером АПЛ

Микель Артета. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лондонский футбольный клуб «Арсенал» продлит контракт с Микелем Артетой, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером Английской премьер-лиги (АПЛ).
  • Действующий контракт Артеты с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года, его зарплата в настоящий момент — около 17,4 миллиона евро в год.
  • «Арсенал» стал чемпионом Англии в 14-й раз в истории.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ставший чемпионом Англии лондонский футбольный клуб "Арсенал" продлит контракт с Микелем Артетой, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает The Telegraph.
Во вторник "Арсенал" досрочно стал чемпионом Англии - впервые с сезона-2003/04.
Действующий контракт 44-летнего Артеты с "Арсеналом" рассчитан до лета 2027 года, отмечается, что его зарплата в настоящий момент - около 17,4 миллиона евро в год. По информации издания, новое соглашение подразумевает значительную прибавку.
На данный момент самым высокооплачиваемым тренером АПЛ является возглавляющий "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола, по действующему контракту он получает не менее 23 миллионов евро в год. Ранее СМИ сообщали, что по завершении сезона Гвардиола уйдет с поста главного тренера "горожан" после 10 лет в клубе.
Артета возглавляет "канониров" с 2019 года, до этого испанец работал в тренерском штабе Гвардиолы в "Манчестер Сити". Лондонский клуб стал чемпионом страны в 14-й раз в истории.
ФутболСпортМикель АртетаХосеп ГвардиолаМанчестер СитиАрсенал (Лондон)АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
