"Арсенал" сделает Артету самым высокооплачиваемым тренером АПЛ, пишут СМИ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ставший чемпионом Англии лондонский футбольный клуб "Арсенал" продлит контракт с Микелем Артетой, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает The Telegraph.
Действующий контракт 44-летнего Артеты с "Арсеналом" рассчитан до лета 2027 года, отмечается, что его зарплата в настоящий момент - около 17,4 миллиона евро в год. По информации издания, новое соглашение подразумевает значительную прибавку.
На данный момент самым высокооплачиваемым тренером АПЛ является возглавляющий "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола, по действующему контракту он получает не менее 23 миллионов евро в год. Ранее СМИ сообщали, что по завершении сезона Гвардиола уйдет с поста главного тренера "горожан" после 10 лет в клубе.
Артета возглавляет "канониров" с 2019 года, до этого испанец работал в тренерском штабе Гвардиолы в "Манчестер Сити". Лондонский клуб стал чемпионом страны в 14-й раз в истории.