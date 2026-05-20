Путин назвал десятые Российско-китайские летние игры ярким событием

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Десятые Российско-китайские молодежные летние игры станут ярким событием, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Наши страны активно взаимодействуют и в сфере спорта. Ярким событием, безусловно, станут десятые Российско-китайские летние игры, стартующие в эти выходные в Калининграде. Это отличная возможность заявить о себе для многих талантливых атлетов", - сказал Путин.