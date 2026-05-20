Путин и Си Цзиньпин обсудили занятия спортом

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед переговорами обсудили занятия спортом, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер накануне прибыл в Китай с официальным визитом.
После торжественной встречи президента РФ и российской делегации на площади Тяньаньмэнь лидеры направились в Дом народных собраний. По пути на церемонию фотографирования, которая обычно предшествует переговорам, Путин и Си Цзиньпин обсудили спорт.
"Это хорошо. Полезно для здоровья", - перевел слова Си Цзиньпина сопровождающий лидеров переводчик.