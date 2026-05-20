Кононова уволили из "Торпедо"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Торпедо" прекратил сотрудничество с главным тренером Олегом Кононовым, сообщается в Telegram-канале команды.
Кононову 60 лет. Специалист также руководил командой с января 2024-го по август 2025 года. Под его руководством автозаводцы заняли второе место в Первой лиге в сезоне-2024/25 и по спортивному принципу вернулись в высший дивизион российского футбола. Впоследствии контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) исключил "Торпедо" из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) за попытку организации трех договорных матчей в Первой лиге.
В сезоне-2025/26 "Торпедо" финишировало на девятом месте в турнирной таблице Первой лиги.
