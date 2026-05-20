"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и прервал серию из семи матчей без побед в АПЛ

Встреча на "Стэмфорд Бридж" завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Энцо Фернандес (18-я минута) и Андрей Сантос (67). У гостей отличился Ришарлисон (74).

"Челси" прервал серию из семи матчей без побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 52 очка. "Тоттенхэм", который не обыгрывает "аристократов" в чемпионате страны с февраля 2023 года, идет 17-м с 38 баллами, на два очка опережая идущий 18-м, в зоне вылета, столичный "Вест Хэм".