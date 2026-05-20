"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и прервал серию из семи матчей без побед в АПЛ
00:14 20.05.2026
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и прервал серию из семи матчей без побед в АПЛ

  • «Челси» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби в рамках 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
  • Встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась со счетом 2:1 в пользу «Челси».
  • «Челси» прервал серию из семи матчей без побед в АПЛ и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Челси" дома обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби в рамках 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча на "Стэмфорд Бридж" завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Энцо Фернандес (18-я минута) и Андрей Сантос (67). У гостей отличился Ришарлисон (74).
Английская премьер-лига (АПЛ)
19 мая 2026 • начало в 22:15
Завершен
Челси
2 : 1
Тоттенхэм
18‎’‎ • Энцо Фернандес
(Педру Нету)
67‎’‎ • Андрей Сантос
(Энцо Фернандес)
74‎’‎ • Ришарлисон
(Пап Матар Сарр)
"Челси" прервал серию из семи матчей без побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 52 очка. "Тоттенхэм", который не обыгрывает "аристократов" в чемпионате страны с февраля 2023 года, идет 17-м с 38 баллами, на два очка опережая идущий 18-м, в зоне вылета, столичный "Вест Хэм".
Матчи заключительного, 38-го тура пройдут 24 мая. "Челси" сыграет с "Сандерлендом" в гостях, а "Тоттенхэм" примет ливерпульский "Эвертон".
