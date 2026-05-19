06:28 19.05.2026
Прямых рейсов из России за рубеж летом станет на четверть меньше

АТОР: прямыми рейсами из РФ летом можно будет улететь в 31-32 страны

Табло вылетов в московском аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Летом 2026 года прямыми рейсами из России можно будет улететь в 31–32 страны, что на 25% меньше, чем зимой.
  • Снижение количества рейсов связано с сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также конфликтом на Ближнем Востоке.
  • Спрос на зарубежные перевозки не падает: за четыре месяца 2026 года международный пассажиропоток вырос на 8,8% и составил 4,4 миллиона пассажиров.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прямыми рейсами из России за границу летом 2026 года можно будет улететь в 31-32 страны, что на 25% меньше, чем зимой, причины такого снижения в основном связаны с сезонностью, топливными и геополитическими факторами и конфликтом на Ближнем Востоке, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Летом 2026 года без пересадок можно будет улететь в 31-32 страны. Это на 25% меньше, чем в зимнем расписании... Зимой 2025-2026 годов маршрутная сеть насчитывала до 43 стран. Но к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом", - рассказали в АТОР.
В ассоциации отметили, что точное количество направлений будет зависеть от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию. Если да, то перечень доступных на прямых рейсах государств будет выглядеть так: Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Киргизия, Мальдивы, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркмения, Турция, Узбекистан и Эфиопия.
Однако в ассоциации подчеркнули, что организованным туристам интересны не все эти направления. "В Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию нельзя продавать пакетные туры с марта этого года. Поездки в Афганистан и Ирак и ранее не пользовались популярностью", - пояснили в АТОР.
Там также напомнили, что в летнем расписании 2026 года нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу из-за топливного и геополитического кризиса. При этом конфликт на Ближнем Востоке лишил российских путешественников рейсов в Кувейт и Бахрейн, также в апреле из расписания исчезли прямые перелеты в Алжир. "А с 13 мая "Аэрофлот" перестал летать на Сейшелы", - добавили там.
Однако, считают в АТОР, у рынка есть перспективы: помимо сезонного восстановления перелетов в Маэ (Сейшелы) и Коломбо (Шри-Ланка) и возвращения чартеров на Боракай (Филиппины), не исключено также возобновление рейсов из Москвы в Тунис. Помимо этого рынок ожидает и прихода в Россию Air Tanzania, которая, возможно, полетит из Москвы не только на Занзибар, но и на Сейшелы.
При этом россияне стали летать за границу активнее, чем годом ранее, в силу того, что спрос сосредоточился на отдельных направлениях. Так, согласно опубликованным "Аэрофлотом" оперативным данным, на которые ссылаются в ассоциации, в апреле 2026 года группа компаний выполнила на 7,3% больше рейсов за рубеж, чем в аналогичном периоде 2025 года.
В АТОР обратили внимание и на то, что международный пассажиропоток за четыре месяца 2026 года вырос на 8,8% и составил 4,4 миллиона пассажиров. "Падения спроса на зарубежные перевозки нет. И никакого массового отказа от полетов за границу летом эксперты тоже не ожидают", - заключили в ассоциации.
