Прямых рейсов из России за рубеж летом станет на четверть меньше

Краткий пересказ от РИА ИИ Летом 2026 года прямыми рейсами из России можно будет улететь в 31–32 страны, что на 25% меньше, чем зимой.

Снижение количества рейсов связано с сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также конфликтом на Ближнем Востоке.

Спрос на зарубежные перевозки не падает: за четыре месяца 2026 года международный пассажиропоток вырос на 8,8% и составил 4,4 миллиона пассажиров.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прямыми рейсами из России за границу летом 2026 года можно будет улететь в 31-32 страны, что на 25% меньше, чем зимой, причины такого снижения в основном связаны с сезонностью, топливными и геополитическими факторами и конфликтом на Ближнем Востоке, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Летом 2026 года без пересадок можно будет улететь в 31-32 страны. Это на 25% меньше, чем в зимнем расписании... Зимой 2025-2026 годов маршрутная сеть насчитывала до 43 стран. Но к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом", - рассказали в АТОР

Однако в ассоциации подчеркнули, что организованным туристам интересны не все эти направления. "В Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию нельзя продавать пакетные туры с марта этого года. Поездки в Афганистан и Ирак и ранее не пользовались популярностью", - пояснили в АТОР.

Там также напомнили, что в летнем расписании 2026 года нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу из-за топливного и геополитического кризиса. При этом конфликт на Ближнем Востоке лишил российских путешественников рейсов в Кувейт Бахрейн , также в апреле из расписания исчезли прямые перелеты в Алжир . "А с 13 мая " Аэрофлот " перестал летать на Сейшелы", - добавили там.

Однако, считают в АТОР, у рынка есть перспективы: помимо сезонного восстановления перелетов в Маэ (Сейшелы) и Коломбо Шри-Ланка ) и возвращения чартеров на Боракай ( Филиппины ), не исключено также возобновление рейсов из Москвы Тунис . Помимо этого рынок ожидает и прихода в Россию Air Tanzania, которая, возможно, полетит из Москвы не только на Занзибар , но и на Сейшелы.

При этом россияне стали летать за границу активнее, чем годом ранее, в силу того, что спрос сосредоточился на отдельных направлениях. Так, согласно опубликованным "Аэрофлотом" оперативным данным, на которые ссылаются в ассоциации, в апреле 2026 года группа компаний выполнила на 7,3% больше рейсов за рубеж, чем в аналогичном периоде 2025 года.