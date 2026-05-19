09:10 19.05.2026 (обновлено: 09:20 19.05.2026)
Конте близок к расторжению контракта с "Наполи"

Ди Марцио: Конте близок к досрочному расторжению контракта с "Наполи"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер "Наполи" Антонио Конте становится все ближе к досрочному расторжению контракта с футбольным клубом.
  • Ожидается, что он вновь возглавит сборную Италии.
  • Главным кандидатом на замену Конте в "Наполи" является главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главный тренер "Наполи" Антонио Конте становится все ближе к досрочному расторжению контракта с неаполитанским футбольным клубом, сообщается на сайте инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, в ближайшее время стороны расторгнут контракт по обоюдному согласию. Ожидается, что Конте вновь возглавит сборную Италии. Ранее национальная команда не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Главным кандидатом на замену Конте является главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри, который уже руководил "Наполи" с 2015 по 2018 год. Стороны уже выходили на связь, и в "Наполи" уверены, что Сарри вернется в Неаполь.
Конте 56 лет. Он возглавил "Наполи" в 2024 году и в первом же сезоне стал с "адзурри" чемпионом Италии. В этом сезоне неаполитанцы не смогли защитить чемпионский титул и не вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
Конте руководил сборной Италии в 2014-2016 годах, под его руководством итальянцы дошли до четвертьфинала Евро-2016. Также он тренировал итальянские "Ареццо", "Бари", "Аталанту", "Сиену", "Ювентус", "Интер", английские "Челси" и "Тоттенхэм".
ФутболСпортАнтонио КонтеМаурицио СарриДжанлука Ди МарциоНаполиЛига чемпионов 2025-2026Серия А (чемпионат Италии по футболу)
 
