Конте близок к расторжению контракта с "Наполи"

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главный тренер "Наполи" Антонио Конте становится все ближе к досрочному расторжению контракта с неаполитанским футбольным клубом, сообщается на сайте инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
Главным кандидатом на замену Конте является главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри, который уже руководил "Наполи" с 2015 по 2018 год. Стороны уже выходили на связь, и в "Наполи" уверены, что Сарри вернется в Неаполь.
Конте 56 лет. Он возглавил "Наполи" в 2024 году и в первом же сезоне стал с "адзурри" чемпионом Италии. В этом сезоне неаполитанцы не смогли защитить чемпионский титул и не вышли в плей-офф Лиги чемпионов.