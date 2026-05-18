Мосты в Петербурге подсветят цветами "Зенита" в честь победы клуба в РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура в Санкт-Петербурге будут подсвечены сине-бело-голубыми цветами в честь победы "Зенита" в чемпионате России по футболу, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Сегодня вечером Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура будут подсвечены сине-бело-голубыми цветами петербургского клуба. Особая подсветка мостов будет работать с 18.30 18 мая до 3.30 19 мая в соответствии с графиком наружного освещения", - говорится в сообщении.
"Команда Сергея Семака вернула чемпионский кубок в Петербург после двухлетнего перерыва. "Зенит" выиграл больше российских чемпионатов, чем любой другой клуб страны. Это историческое достижение. Пусть многочисленные болельщики нашей команды, петербуржцы отпразднуют новую победу. Торжества в честь вчерашнего триумфа продолжатся 18 мая", - сказал губернатор Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Музыкальное представление в фан-зоне на Малой Конюшенной, посвященное победе "Зенита", начнется в 18.00. Перед болельщиками и зрителями выступят главный тренер команды Сергей Семак, Михаил Кержаков и Александр Ерохин. Будут организованы фотозоны, выступления артистов, конкурсы и викторины.
Кульминацией вечера станет появление на сцене футболистов команды-победителя после проезда автобуса "Зенита" по Невскому проспекту.
Губернатор напомнил, что накануне Петербург поздравил "Зенит" праздничными огнями – на стрелке Васильевского острова были зажжены факелы Ростральных колонн.
Петербургский "Зенит" выиграл у "Ростова" в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги и стал чемпионом России по футболу. Встреча прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону и завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 1:0.
