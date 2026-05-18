Рейтинг@Mail.ru
Мосты в Петербурге подсветят цветами "Зенита" в честь победы клуба в РПЛ - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:43 18.05.2026 (обновлено: 17:53 18.05.2026)
Мосты в Петербурге подсветят цветами "Зенита" в честь победы клуба в РПЛ

Мосты в Петербурге подсветят сине-бело-голубыми цветами в честь победы "Зенита"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Футбол. РПЛ. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три моста в Санкт-Петербурге подсветят сине-бело-голубыми цветами в честь победы "Зенита" в чемпионате России по футболу.
  • Музыкальное представление в фан-зоне на Малой Конюшенной, посвященное победе "Зенита", начнется в 18:00.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура в Санкт-Петербурге будут подсвечены сине-бело-голубыми цветами в честь победы "Зенита" в чемпионате России по футболу, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Сегодня вечером Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура будут подсвечены сине-бело-голубыми цветами петербургского клуба. Особая подсветка мостов будет работать с 18.30 18 мая до 3.30 19 мая в соответствии с графиком наружного освещения", - говорится в сообщении.
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Колосков назвал лучшего тренера и игрока сезона РПЛ
Вчера, 12:21
Петербург продолжает праздновать завоевание золотых медалей "Зенитом".
"Команда Сергея Семака вернула чемпионский кубок в Петербург после двухлетнего перерыва. "Зенит" выиграл больше российских чемпионатов, чем любой другой клуб страны. Это историческое достижение. Пусть многочисленные болельщики нашей команды, петербуржцы отпразднуют новую победу. Торжества в честь вчерашнего триумфа продолжатся 18 мая", - сказал губернатор Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Музыкальное представление в фан-зоне на Малой Конюшенной, посвященное победе "Зенита", начнется в 18.00. Перед болельщиками и зрителями выступят главный тренер команды Сергей Семак, Михаил Кержаков и Александр Ерохин. Будут организованы фотозоны, выступления артистов, конкурсы и викторины.
Кульминацией вечера станет появление на сцене футболистов команды-победителя после проезда автобуса "Зенита" по Невскому проспекту.
Губернатор напомнил, что накануне Петербург поздравил "Зенит" праздничными огнями – на стрелке Васильевского острова были зажжены факелы Ростральных колонн.
Петербургский "Зенит" выиграл у "Ростова" в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги и стал чемпионом России по футболу. Встреча прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону и завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 1:0.
Российская премьер-лига (РПЛ)
17 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
Ростов
0 : 1
Зенит
14‎’‎ • Александр Соболев (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортСанкт-ПетербургВасильевский островРоссияСергей СемакМихаил КержаковАлександр ЕрохинЗенитРостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    Л. Самсонова
    76
    53
  • Теннис
    Завершен
    П. Марцинко
    В. Звонарева
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    США
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Дания
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ЦСКА
    81
    100
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бернли
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала