Мосты в Петербурге подсветят цветами "Зенита" в честь победы клуба в РПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура в Санкт-Петербурге будут подсвечены сине-бело-голубыми цветами в честь победы "Зенита" в чемпионате России по футболу, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"Сегодня вечером Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура будут подсвечены сине-бело-голубыми цветами петербургского клуба. Особая подсветка мостов будет работать с 18.30 18 мая до 3.30 19 мая в соответствии с графиком наружного освещения", - говорится в сообщении.

Петербург продолжает праздновать завоевание золотых медалей " Зенитом ".

"Команда Сергея Семака вернула чемпионский кубок в Петербург после двухлетнего перерыва. "Зенит" выиграл больше российских чемпионатов, чем любой другой клуб страны. Это историческое достижение. Пусть многочисленные болельщики нашей команды, петербуржцы отпразднуют новую победу. Торжества в честь вчерашнего триумфа продолжатся 18 мая", - сказал губернатор Александр Беглов , слова которого приводятся в сообщении.

Музыкальное представление в фан-зоне на Малой Конюшенной, посвященное победе "Зенита", начнется в 18.00. Перед болельщиками и зрителями выступят главный тренер команды Сергей Семак, Михаил Кержаков Александр Ерохин . Будут организованы фотозоны, выступления артистов, конкурсы и викторины.

Кульминацией вечера станет появление на сцене футболистов команды-победителя после проезда автобуса "Зенита" по Невскому проспекту.