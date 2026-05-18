"Ужасная весна": Обляков подвел итоги сезона для ЦСКА

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Футболист московского ЦСКА Иван Обляков назвал ужасной весеннюю часть сезона для армейцев, отметив, что все игроки команды получили не тот результат, на который рассчитывали.

Облякову 27 лет. Он выступает в составе ЦСКА с августа 2018 года. В прошедшем сезоне он сыграл 42 матча за клуб, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.