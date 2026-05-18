"Ужасная весна": Обляков подвел итоги сезона для ЦСКА - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
22:14 18.05.2026 (обновлено: 22:15 18.05.2026)
"Ужасная весна": Обляков подвел итоги сезона для ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист ЦСКА Иван Обляков назвал ужасной весеннюю часть сезона для команды.
  • ЦСКА завершил сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко, и проиграл московскому «Спартаку» в финале пути регионов Кубка России.
  • Обляков заявил о решимости исправлять ошибки и бороться за высокие места в следующем сезоне.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Футболист московского ЦСКА Иван Обляков назвал ужасной весеннюю часть сезона для армейцев, отметив, что все игроки команды получили не тот результат, на который рассчитывали.
ЦСКА завершил сезон на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 51 очко. В Кубке России армейцы дошли до финала пути регионов, где проиграли московскому "Спартаку".
"Весна, увы, выдалась ужасной, и итоговый результат получился не тем, на который мы рассчитывали. Но я хочу сказать одно: в каждом матче мы выходили с одной мыслью - победить. К сожалению, иногда стараний мало, и в футболе без капельки везения никуда. В этот раз удача была не на нашей стороне. Впереди новый сезон, и мы настроены решительно: будем исправлять ошибки, работать с удвоенной силой и бороться за самые высокие места", - написал Обляков в Telegram-канале.
Облякову 27 лет. Он выступает в составе ЦСКА с августа 2018 года. В прошедшем сезоне он сыграл 42 матча за клуб, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.
