"Век прожить - не поле перейти": Миллер поздравил болельщиков "Зенита" - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
12:57 18.05.2026 (обновлено: 13:03 18.05.2026)
"Век прожить - не поле перейти": Миллер поздравил болельщиков "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил футбольный клуб «Зенит» и его болельщиков с завоеванием чемпионского титула в Российской премьер-лиге.
  • «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и в 11-й раз в своей истории стал чемпионом России.
  • Клуб «Зенит» является самым титулованным российским клубом и самым популярным футбольным клубом России и Восточной Европы.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер поздравил петербургский футбольный клуб "Зенит" и его болельщиков с завоеванием чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ) в юбилейном сезоне.
В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Ростов" со счетом 1:0 и в 11-й раз в своей истории стал чемпионом России.
"Век прожить - не поле перейти". Поздравляю всех болельщиков петербургского "Зенита" с победой в столетнем сезоне! Вековую историю борьбы и побед на футбольных полях команда увенчала золотыми буквами "Зенит" - чемпион!", и вписала свои имена в летопись великого, легендарного клуба. Молодцы", - цитирует Миллера официальный Telegram-канал "Зенита".
"Во второй век нашей эры клуб "Зенит" входит чемпионской поступью, являясь самым титулованным российским клубом, самым популярным футбольным клубом России и Восточной Европы. Так держать и помнить: "Век протянется - всего достанется". Петербург - столица российского футбола! Зенит - чемпион!", - добавил Миллер.
Датой основания футбольного клуба "Зенит" считается 25 мая 1925 года. В этот день при Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ) им. Сталина была организована футбольная команда. Клуб является чемпионом СССР, 11-кратным чемпионом России, по разу команда завоевывала Кубок СССР и Кубок сезона СССР, пять раз становилась обладателем Кубка России и девять раз - Суперкубка страны. В 2008 году петербуржцы завоевали Кубок и Суперкубок УЕФА.
