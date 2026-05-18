Гризманн извинился за переход в "Барселону" в 2019 году

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Чемпион мира в составе сборной Франции по футболу и лучший бомбардир в истории мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн принес извинения болельщикам за переход в "Барселону" в 2019 году.

Гризманну 35 лет, он выступал за "Атлетико" с 2014 по 2019 год, после чего перешел в "Барселону" за 120 миллионов евро. Спортсмен провел два года в составе "сине-гранатовых" и в 2021 году вернулся в мадридский клуб. Всего он сыграл за "матрасников" 500 матчей и забил 212 голов, он является лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. Вместе с "Атлетико" француз завоевал Суперкубок Испании, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.