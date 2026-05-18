Гризманн извинился за переход в "Барселону" в 2019 году

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Чемпион мира в составе сборной Франции по футболу и лучший бомбардир в истории мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн принес извинения болельщикам за переход в "Барселону" в 2019 году.
В воскресенье "Атлетико" дома обыграл "Жирону" со счетом 1:0 в матче 37-го тура чемпионата Испании. Встреча стала последней домашней игрой для мадридской команды в текущем сезоне, а также для Гризманна в составе "Атлетико". В марте спортсмен подписал контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Орландо Сити". Во время прощальной речи после завершения матча Гризманн не смог сдержать слез.
"Пожалуйста, простите меня. Я был молод и совершил ошибку, перейдя в "Барселону". Я не понимал той любви, что была здесь. Я осознал свою ошибку и сделал все, чтобы вернуться и наслаждаться игрой здесь. Я не выиграл Ла Лигу или Лигу чемпионов, но ваша любовь - это то, что имеет значение", - приводит слова Гризманна после матча журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
Гризманну 35 лет, он выступал за "Атлетико" с 2014 по 2019 год, после чего перешел в "Барселону" за 120 миллионов евро. Спортсмен провел два года в составе "сине-гранатовых" и в 2021 году вернулся в мадридский клуб. Всего он сыграл за "матрасников" 500 матчей и забил 212 голов, он является лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. Вместе с "Атлетико" француз завоевал Суперкубок Испании, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
Также Гризманн провел 137 матчей и отметился 44 голами за сборную Франции, с которой стал чемпионом мира 2018 года, серебряным призером турнира 2022 года и победителем Лиги наций в 2021 году.
