Рейтинг@Mail.ru
Гризманн извинился за переход в "Барселону" в 2019 году - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:28 18.05.2026
Гризманн извинился за переход в "Барселону" в 2019 году

Гризманн извинился перед болельщиками "Атлетико" за переход в "Барселону"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнтуан Гризманн
Антуан Гризманн - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Антуан Гризманн. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антуан Гризманн извинился перед болельщиками «Атлетико» за переход в «Барселону» в 2019 году.
  • Гризманн заявил, что был молод и не понимал той любви, которая была в «Атлетико», когда перешел в «Барселону».
  • Антуан Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год, затем перешел в «Барселону», а в 2021 году вернулся в мадридский клуб.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Чемпион мира в составе сборной Франции по футболу и лучший бомбардир в истории мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн принес извинения болельщикам за переход в "Барселону" в 2019 году.
В воскресенье "Атлетико" дома обыграл "Жирону" со счетом 1:0 в матче 37-го тура чемпионата Испании. Встреча стала последней домашней игрой для мадридской команды в текущем сезоне, а также для Гризманна в составе "Атлетико". В марте спортсмен подписал контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Орландо Сити". Во время прощальной речи после завершения матча Гризманн не смог сдержать слез.
"Пожалуйста, простите меня. Я был молод и совершил ошибку, перейдя в "Барселону". Я не понимал той любви, что была здесь. Я осознал свою ошибку и сделал все, чтобы вернуться и наслаждаться игрой здесь. Я не выиграл Ла Лигу или Лигу чемпионов, но ваша любовь - это то, что имеет значение", - приводит слова Гризманна после матча журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
Гризманну 35 лет, он выступал за "Атлетико" с 2014 по 2019 год, после чего перешел в "Барселону" за 120 миллионов евро. Спортсмен провел два года в составе "сине-гранатовых" и в 2021 году вернулся в мадридский клуб. Всего он сыграл за "матрасников" 500 матчей и забил 212 голов, он является лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. Вместе с "Атлетико" француз завоевал Суперкубок Испании, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
Также Гризманн провел 137 матчей и отметился 44 голами за сборную Франции, с которой стал чемпионом мира 2018 года, серебряным призером турнира 2022 года и победителем Лиги наций в 2021 году.
Антуан Гризманн - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Гризманн может продолжить карьеру в MLS
24 февраля, 11:30
 
ФутболСпортФранцияИспанияЛига НацийАтлетико (Мадрид)Антуан ГризманнБарселонаЖиронаЛига чемпионов 2025-2026Major League Soccer 2025
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    Л. Самсонова
    76
    53
  • Теннис
    Завершен
    П. Марцинко
    В. Звонарева
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    США
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Дания
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ЦСКА
    81
    100
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бернли
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала