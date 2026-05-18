Рейтинг@Mail.ru
Сафонов признался, что думал о финале Лиги чемпионов в матче с "Парижем" - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:35 18.05.2026 (обновлено: 18:47 18.05.2026)
Сафонов признался, что думал о финале Лиги чемпионов в матче с "Парижем"

Сафонов: матч с "Парижем" в чемпионате сыграли неудачно, мыслями уже в финале ЛЧ

© Соцсети футболистаМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Соцсети футболиста
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Сафонов заявил, что его команда провела неудачный матч против "Парижа" в заключительном туре чемпионата Франции.
  • Играли, но мыслями уже были на финале Лиги чемпионов, рассказал вратарь клуба "Пари Сен-Жермен".
  • В воскресенье "ПСЖ" на выезде проиграл "Парижу" в матче последнего, 34-го тура чемпионата Франции по футболу со счетом 1:2.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский вратарь парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что его команда провела неудачный матч против "Парижа" в заключительном туре чемпионата Франции, отметив, что мысленно игроки уже готовятся к финалу Лиги чемпионов.
В воскресенье "ПСЖ" на выезде проиграл "Парижу" в матче последнего, 34-го тура чемпионата Франции по футболу со счетом 1:2. Сафонов вышел на матч в стартовом составе и отразил семь ударов по воротам.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
17 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
ФК Париж
2 : 1
ПСЖ
76‎’‎ • Алимани Гори
(Пьер Ле-Мелу)
90‎’‎ • Алимани Гори
(Лука Колеошо)
50‎’‎ • Брадли Баркола
(Фабиан Руис)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«

"Сыграли матч против "Парижа". Неудачно… Как бы ни хотелось говорить о важности каждого матча, в реальности тяжело полностью абстрагироваться от мысли, что главный матч сезона будет 30 числа. Вчера играли, но мыслями уже были на финале. Перед матчем нам вручили кубок за победу в чемпионате. И даже в этот момент думал о том, как успеть на разминку, потому что по плану она начиналась через 10 минут после награждения. Так что не скажу, что получилось прочувствовать много эмоций в тот момент. Сейчас пару дней отдыха, а затем начало подготовки к финалу. Есть комфортное время и на восстановление, и на работу. Все для того, чтобы подойти к главному матчу сезона в максимальной форме", - написал Сафонов в Telegram-канале.

Туром ранее "ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции, выиграв трофей 14-й раз в своей истории. Сафонов стал первым российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл за французский клуб 16 матчей в чемпионате Франции, в девяти из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.
"ПСЖ" 30 мая сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". Встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск. "ПСЖ" вышел в финал турнира второй год подряд и является действующим победителем Лиги чемпионов. "Арсенал" второй раз в своей истории пробился в финал турнира. Впервые "канониры" дошли до решающего матча главного еврокубка в сезоне-2005/06, тогда они уступили испанской "Барселоне" (1:2).
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Сафонов: хотелось бы более комфортный запас очков в Лиге 1, но что есть
20 апреля, 23:58
 
ФутболСпортФранцияБудапештЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Матвей СафоновПарижПари Сен-Жермен (ПСЖ)Арсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    Л. Самсонова
    76
    53
  • Теннис
    Завершен
    П. Марцинко
    В. Звонарева
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    США
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Дания
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ЦСКА
    81
    100
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бернли
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала