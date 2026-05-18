Сафонов признался, что думал о финале Лиги чемпионов в матче с "Парижем"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матвей Сафонов заявил, что его команда провела неудачный матч против "Парижа" в заключительном туре чемпионата Франции.
- Играли, но мыслями уже были на финале Лиги чемпионов, рассказал вратарь клуба "Пари Сен-Жермен".
- В воскресенье "ПСЖ" на выезде проиграл "Парижу" в матче последнего, 34-го тура чемпионата Франции по футболу со счетом 1:2.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский вратарь парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что его команда провела неудачный матч против "Парижа" в заключительном туре чемпионата Франции, отметив, что мысленно игроки уже готовятся к финалу Лиги чемпионов.
17 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
76’ • Алимани Гори
90’ • Алимани Гори
(Лука Колеошо)
50’ • Брадли Баркола
«
"Сыграли матч против "Парижа". Неудачно… Как бы ни хотелось говорить о важности каждого матча, в реальности тяжело полностью абстрагироваться от мысли, что главный матч сезона будет 30 числа. Вчера играли, но мыслями уже были на финале. Перед матчем нам вручили кубок за победу в чемпионате. И даже в этот момент думал о том, как успеть на разминку, потому что по плану она начиналась через 10 минут после награждения. Так что не скажу, что получилось прочувствовать много эмоций в тот момент. Сейчас пару дней отдыха, а затем начало подготовки к финалу. Есть комфортное время и на восстановление, и на работу. Все для того, чтобы подойти к главному матчу сезона в максимальной форме", - написал Сафонов в Telegram-канале.
Туром ранее "ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции, выиграв трофей 14-й раз в своей истории. Сафонов стал первым российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл за французский клуб 16 матчей в чемпионате Франции, в девяти из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.
"ПСЖ" 30 мая сыграет в финале Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала". Встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск. "ПСЖ" вышел в финал турнира второй год подряд и является действующим победителем Лиги чемпионов. "Арсенал" второй раз в своей истории пробился в финал турнира. Впервые "канониры" дошли до решающего матча главного еврокубка в сезоне-2005/06, тогда они уступили испанской "Барселоне" (1:2).