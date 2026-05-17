"Зенит" вышел вперед в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
15:03 17.05.2026 (обновлено: 15:11 17.05.2026)
"Зенит" вышел вперед в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

УНИКС проиграл "Зениту" в матче плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ

Баскетбольный мяч. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский УНИКС проиграл петербургскому "Зениту" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
  • "Зенит" повел в серии до четырех побед со счетом 2–1.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Казанский УНИКС проиграл петербургскому "Зениту" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 103:74 (33:14, 22:23, 25:24, 23:13). Самым результативным игроком встречи стал Маркус Бингэм из УНИКСа, набравший 23 очка. В петербургской команде 22 очка на счету Джонни Джузэнга.
"Зенит" повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 19 мая также в Санкт-Петербурге. Победитель этой пары встретится в финале с лучшим из противостояния действующего чемпиона московского ЦСКА и краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" (1-1).
