"Зенит" вышел вперед в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

"Зенит" повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 19 мая также в Санкт-Петербурге. Победитель этой пары встретится в финале с лучшим из противостояния действующего чемпиона московского ЦСКА и краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" (1-1).