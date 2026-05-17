Определилось окончательное положение команд в РПЛ образца сезона-2025/26

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу в сезоне-2025/26, «Краснодар» занял второе место, а московский «Локомотив» — третье.
- Команды «Сочи» и «Нижний Новгород» покинули элитный дивизион, их место в следующем сезоне займут московская «Родина» и воронежский «Факел».
- В зоне стыковых матчей оказались махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стало известно окончательное расположение команд в сезоне-2025/26 чемпионата России по футболу.
Элитный дивизион чемпионата страны покинули "Сочи" и "Нижний Новгород", их место в следующем сезоне займут московская "Родина" и воронежский "Факел".
Полностью таблица РПЛ сезона-2025/26 выглядит следующим образом:
1. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 68 очков;
2. "Краснодар" - 66;
3. "Локомотив" (Москва) - 53;
4. "Спартак" (Москва) - 52;
5. ЦСКА (Москва) - 51;
6. "Балтика" (Калининград) - 46;
7. "Динамо" (Москва) - 45;
10. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 33;
11. "Крылья Советов" (Самара) - 32;
12. "Оренбург" - 29;
13. "Акрон" (Тольятти) - 27;
14. "Динамо" (Махачкала) - 26;
15. "Нижний Новгород" - 23;
16. "Сочи" - 22.