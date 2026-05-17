Определилось окончательное положение команд в РПЛ образца сезона-2025/26 - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
20:16 17.05.2026
Определилось окончательное положение команд в РПЛ образца сезона-2025/26

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу в сезоне-2025/26, «Краснодар» занял второе место, а московский «Локомотив» — третье.
  • Команды «Сочи» и «Нижний Новгород» покинули элитный дивизион, их место в следующем сезоне займут московская «Родина» и воронежский «Факел».
  • В зоне стыковых матчей оказались махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стало известно окончательное расположение команд в сезоне-2025/26 чемпионата России по футболу.
Чемпионом страны 11-й раз в своей истории стал петербургский "Зенит", "Краснодар" расположился на втором месте. Бронзу чемпионата страны завоевал московский "Локомотив".
Элитный дивизион чемпионата страны покинули "Сочи" и "Нижний Новгород", их место в следующем сезоне займут московская "Родина" и воронежский "Факел".
В зоне стыковых матчей оказались махачкалинское "Динамо" и тольяттинский "Акрон", которым будут противостоять занявшие третью и четвертую строчки в Первой лиге екатеринбургский "Урал" и волгоградский "Ротор".
Полностью таблица РПЛ сезона-2025/26 выглядит следующим образом:
1. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 68 очков;
2. "Краснодар" - 66;
3. "Локомотив" (Москва) - 53;
4. "Спартак" (Москва) - 52;
5. ЦСКА (Москва) - 51;
6. "Балтика" (Калининград) - 46;
7. "Динамо" (Москва) - 45;
8. "Рубин" (Казань) - 43;
9. "Ахмат" (Грозный) - 37;
10. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 33;
11. "Крылья Советов" (Самара) - 32;
12. "Оренбург" - 29;
13. "Акрон" (Тольятти) - 27;
14. "Динамо" (Махачкала) - 26;
15. "Нижний Новгород" - 23;
16. "Сочи" - 22.
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
