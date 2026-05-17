19:56 17.05.2026 (обновлено: 19:57 17.05.2026)
Сборная Швеции обыграла Данию на чемпионате мира по хоккею

Швеция одержала первую победу на ЧМ по хоккею после поражения от Канады

Хоккеисты сборной Швеции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Швеции обыграла команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
  • Встреча группы B прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 6:2.
  • Это первая победа шведов после поражения в стартовом матче от канадцев.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сборная Швеции обыграла команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) в пользу шведов. В составе победителей отличились Маттиас Экхольм (10), Оливер Экман-Ларссон (18), Лукас Рэймонд (26), Якоб Сильверберг (29), Вигго Бьёрк (34) и Линус Карлссон (56). За сборную Дании шайбы забросили Йоахим Блихвельд (32) и Миккель Огор (52).
Чемпионат мира по хоккею
17 мая 2026 • начало в 17:20
Завершен
Дания
2 : 6
Швеция
31:38 • Йоахим Блихфельд
(Филип Бруггиссер, Ник Олесен)
51:48 • Миккель Огард
(Йоахим Блихфельд, Ник Олесен)
09:45 • Маттиас Экхольм
(Viggo Bjoerck, Лукас Рэймонд)
17:58 • Оливер Экман-Ларссон
(Лукас Рэймонд, Ivar Stenberg)
25:52 • Лукас Рэймонд
(Йоэль Перссон, Якоб де ла Розе)
28:09 • Якоб Сильфверберг
(Карл Грундстрем, Роберт Хэгг)
33:45 • Viggo Bjoerck
(Ivar Stenberg, Оливер Экман-Ларссон)
55:05 • Линус Карлссон
(Симон Хольмстрем, Альберт Йоханссон)
Сборная Швеции одержала первую победу на турнире после поражения в своем стартовом матче от сборной Канады (3:5). Датчане проиграли оба свои матча.
В следующей встрече сборная Швеции сыграет с командой Чехии 18 мая, сборная Дании в тот же день встретится с канадцами.
В параллельном матче в группе A сборная Австрии со счетом 4:2 выиграла у команды Венгрии.
