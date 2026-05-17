Сборная Швеции обыграла Данию на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сборная Швеции обыграла команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) в пользу шведов. В составе победителей отличились Маттиас Экхольм (10), Оливер Экман-Ларссон (18), Лукас Рэймонд (26), Якоб Сильверберг (29), Вигго Бьёрк (34) и Линус Карлссон (56). За сборную Дании шайбы забросили Йоахим Блихвельд (32) и Миккель Огор (52).
17 мая 2026 • начало в 17:20
Завершен
31:38 • Йоахим Блихфельд
(Филип Бруггиссер, Ник Олесен)
51:48 • Миккель Огард
(Йоахим Блихфельд, Ник Олесен)
09:45 • Маттиас Экхольм
(Viggo Bjoerck, Лукас Рэймонд)
17:58 • Оливер Экман-Ларссон
(Лукас Рэймонд, Ivar Stenberg)
25:52 • Лукас Рэймонд
(Йоэль Перссон, Якоб де ла Розе)
28:09 • Якоб Сильфверберг
33:45 • Viggo Bjoerck
(Ivar Stenberg, Оливер Экман-Ларссон)
55:05 • Линус Карлссон
(Симон Хольмстрем, Альберт Йоханссон)
В следующей встрече сборная Швеции сыграет с командой Чехии 18 мая, сборная Дании в тот же день встретится с канадцами.