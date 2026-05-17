- Капитан казанского "Рубина" Олег Иванов завершил карьеру.
- Он провел последний матч против "Нижнего Новгорода".
- После чего прошла церемония, в ходе которой партнеры по команде и болельщики попрощались с капитаном.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Капитан казанского "Рубина" и бывший полузащитник сборной России по футболу Олег Иванов завершил карьеру, сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Рубин" в воскресенье дома сыграл вничью с "Нижним Новгородом" со счетом 2:2 в заключительном туре чемпионата России.
17 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
15’ • Руслан Безруков
47’ • Никита Каккоев (А)
61’ • Вячеслав Грулев
65’ • Вячеслав Грулев
"Сегодня наш полузащитник и легенда российского футбола Олег Иванов провел последний матч в игровой карьере. После матча с "Нижним Новгородом" прошла церемония, в ходе которой партнеры по команде и болельщики попрощались с капитаном "Рубина". Олег также обратился к трибунам со словами благодарности: "Хочу вас поблагодарить за прекрасные четыре года! Вы - замечательные! Спасибо, что гнали нас даже в самые неудачные матчи. Я благодарен каждому из вас. Вы навсегда останетесь в моем сердце", - говорится в сообщении клуба.
В 2008 году Иванов в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы. После его ухода из того состава национальной команды карьеру продолжает только капитан ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев.
