Капитан казанского "Рубина" Олег Иванов завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
23:24 17.05.2026
Капитан казанского "Рубина" Олег Иванов завершил карьеру

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной по футболу Иванов завершил карьеру

© пресс-служба ФК "Рубин"
Читать в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Капитан казанского "Рубина" и бывший полузащитник сборной России по футболу Олег Иванов завершил карьеру, сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Рубин" в воскресенье дома сыграл вничью с "Нижним Новгородом" со счетом 2:2 в заключительном туре чемпионата России.
Российская премьер-лига (РПЛ)
17 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
Рубин
2 : 2
Нижний Новгород
15‎’‎ • Руслан Безруков
(Велдин Ходжа)
47‎’‎ • Никита Каккоев (А)
61‎’‎ • Вячеслав Грулев
(Никита Каккоев)
65‎’‎ • Вячеслав Грулев
(Олакунле Олусегун)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Сегодня наш полузащитник и легенда российского футбола Олег Иванов провел последний матч в игровой карьере. После матча с "Нижним Новгородом" прошла церемония, в ходе которой партнеры по команде и болельщики попрощались с капитаном "Рубина". Олег также обратился к трибунам со словами благодарности: "Хочу вас поблагодарить за прекрасные четыре года! Вы - замечательные! Спасибо, что гнали нас даже в самые неудачные матчи. Я благодарен каждому из вас. Вы навсегда останетесь в моем сердце", - говорится в сообщении клуба.
Иванову 39 лет, он выступал за "Рубин" с 2022 года и провел в составе казанского клуба 94 матча, забив три мяча и отдав четыре голевые передачи. Также он играл за столичный "Спартак", подмосковные "Химки", краснодарскую "Кубань", самарские "Крылья Советов", "Ростов", грозненский "Ахмат" и "Уфу".
В 2008 году Иванов в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы. После его ухода из того состава национальной команды карьеру продолжает только капитан ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев.
