Легенда "Ливерпуля" сделал заявление о переходе во "вражеский" "Челси"

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Испанец Хаби Алонсо после назначения на пост главного тренера лондонского футбольного "Челси" заявил, что для него стало честью возглавить команду с таким большим потенциалом.

"Из моих разговоров с владельцами и спортивным руководством стало ясно, что у нас общие амбиции. Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи", - добавил тренер.