Легенда "Ливерпуля" сделал заявление о переходе во "вражеский" "Челси"

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Испанец Хаби Алонсо после назначения на пост главного тренера лондонского футбольного "Челси" заявил, что для него стало честью возглавить команду с таким большим потенциалом.
"В команде много талантливых игроков, и у этого футбольного клуба огромный потенциал, поэтому для меня будет большой честью возглавить его. Сейчас главное - упорная работа, создание правильной культуры и завоевание трофеев. "Челси" - один из крупнейших футбольных клубов мира, и я испытываю огромную гордость, став тренером этой великой команды", - приводит слова Алонсо сайт "Челси".
"Из моих разговоров с владельцами и спортивным руководством стало ясно, что у нас общие амбиции. Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи", - добавил тренер.
"Челси" с 49 очками занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) за два тура до конца сезона. Команда не может одержать победу в семи матчах чемпионата подряд. В субботу "Челси" уступил "Манчестер Сити" (0:1) в финале Кубка Англии.