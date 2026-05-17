Рейтинг@Mail.ru
Легенда "Ливерпуля" сделал заявление о переходе во "вражеский" "Челси" - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:44 17.05.2026 (обновлено: 12:15 17.05.2026)
Легенда "Ливерпуля" сделал заявление о переходе во "вражеский" "Челси"

Хаби Алонсо назвал честью возглавить "Челси"

© Фото : Пресс-служба ФК "Байер"Хаби Алонсо
Хаби Алонсо - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Байер"
Хаби Алонсо. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хаби Алонсо назначен главным тренером лондонского футбольного клуба «Челси».
  • Соглашение с испанцем рассчитано до 2030 года, он приступит к обязанностям 1 июля.
  • Хаби Алонсо назвал честью возглавить «Челси» и заявил о желании создать команду, способную стабильно выступать на высоком уровне и бороться за трофеи.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Испанец Хаби Алонсо после назначения на пост главного тренера лондонского футбольного "Челси" заявил, что для него стало честью возглавить команду с таким большим потенциалом.
В воскресенье "Челси" объявил о назначении Алонсо главным тренером, соглашение с испанцем рассчитано до 2030 года. Специалист приступит к своим обязанностям 1 июля.
"В команде много талантливых игроков, и у этого футбольного клуба огромный потенциал, поэтому для меня будет большой честью возглавить его. Сейчас главное - упорная работа, создание правильной культуры и завоевание трофеев. "Челси" - один из крупнейших футбольных клубов мира, и я испытываю огромную гордость, став тренером этой великой команды", - приводит слова Алонсо сайт "Челси".
"Из моих разговоров с владельцами и спортивным руководством стало ясно, что у нас общие амбиции. Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи", - добавил тренер.
"Челси" с 49 очками занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) за два тура до конца сезона. Команда не может одержать победу в семи матчах чемпионата подряд. В субботу "Челси" уступил "Манчестер Сити" (0:1) в финале Кубка Англии.
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"Манчестер Сити" обыграл "Челси" и в восьмой раз завоевал Кубка Англии
16 мая, 19:03
 
ФутболСпортАнглияСуперкубок ГерманииХаби АлонсоЧелсиМанчестер СитиКубок АнглииАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала