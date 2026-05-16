РФС активно поддержал решение не удалять Облякова в дерби со "Спартаком"
13:12 16.05.2026 (обновлено: 15:22 16.05.2026)
РФС активно поддержал решение не удалять Облякова в дерби со "Спартаком"

РФС: Левников верно не удалил Облякова в матче со "Спартаком"

© РИА Новости / Александр Вильф
Кирилл Левников. Архивное фото
Кирилл Левников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный арбитр матча «Спартак» — ЦСКА Кирилл Левников верно отменил красную карточку полузащитнику армейцев Ивану Облякову.
  • Рафаэль Шафеев верно назначил пенальти в ворота «Сочи» в начале матча «Зенит» — «Сочи», а также принял правильное решение засчитать победный гол полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.
  • В департаменте судейства и инспектирования РФС не нашли ошибок в работе Антона Фролова на матче РПЛ «Локомотив» — «Балтика».
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) постановил, что главный арбитр матча "Спартак" - ЦСКА Кирилл Левников верно отменил красную карточку полузащитнику армейцев Ивану Облякову, сообщается на странице РФС "ВКонтакте".
"Спартак" 6 мая обыграл дома ЦСКА (1:0) в финале пути регионов и вышел в суперфинал Кубка России. На 65-й минуте Обляков попал шипами в голеностоп полузащитнику "красно-белых" Кристоферу Мартинсу.
По мнению департамента судейства, изначально удаливший Облякова Левников после просмотра повтора верно принял решение наказать игрока желтой карточкой за безрассудное поведение.
Также департамент посчитал, что арбитр матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" - "Сочи" Рафаэль Шафеев верно назначил пенальти в ворота сочинцев в начале матча, а также принял правильное решение засчитать победный гол полузащитника "Зенита" Александра Ерохина.
Помимо этого, в департаменте не нашли ошибок в работе Антона Фролова на матче РПЛ "Локомотив" - "Балтика", в том числе в эпизоде с удалением защитника гостей Кевина Андраде.
ФутболСпортРоссияКирилл ЛевниковРоссийский футбольный союз (РФС)Кубок России по футболуИван ОбляковАлександр ЕрохинКристофер МартинсСпартак МоскваПФК ЦСКАЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
