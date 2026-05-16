РФС активно поддержал решение не удалять Облякова в дерби со "Спартаком"

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) постановил, что главный арбитр матча "Спартак" - ЦСКА Кирилл Левников верно отменил красную карточку полузащитнику армейцев Ивану Облякову, сообщается на странице РФС "ВКонтакте".
"Спартак" 6 мая обыграл дома ЦСКА (1:0) в финале пути регионов и вышел в суперфинал Кубка России. На 65-й минуте Обляков попал шипами в голеностоп полузащитнику "красно-белых" Кристоферу Мартинсу.
По мнению департамента судейства, изначально удаливший Облякова Левников после просмотра повтора верно принял решение наказать игрока желтой карточкой за безрассудное поведение.
Также департамент посчитал, что арбитр матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" - "Сочи" Рафаэль Шафеев верно назначил пенальти в ворота сочинцев в начале матча, а также принял правильное решение засчитать победный гол полузащитника "Зенита" Александра Ерохина.
Помимо этого, в департаменте не нашли ошибок в работе Антона Фролова на матче РПЛ "Локомотив" - "Балтика", в том числе в эпизоде с удалением защитника гостей Кевина Андраде.